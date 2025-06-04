Получите все материалы CNews по ключевому слову
Овян Игорь
УПОМИНАНИЯ
Овян Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
|Россия - Заполярье 122 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 457 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5254 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 607 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.