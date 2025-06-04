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Овян Игорь


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий 1
03.10.2024 «Интехком» оценил эффективность кранов на дистанционном управлении 1
17.07.2023 По заказу НЛМК компания «Интехком» внедряет удаленное управление промышленными кранами на складе сыпучих материалов 1
05.10.2022 Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR 1
12.08.2022 «Интехком» создала гиперреалистичный VR-тренажер для крановщиков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Овян Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Интехком - Intechcom 9 4
Virsign - Вирсайн Инновации 6 1
Ростех - Автоматика Концерн 1673 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 519 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 27 1
Северсталь ПАО - Severstal 502 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1512 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1194 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1330 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1510 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 926 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4169 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1167 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
Россия - Заполярье 122 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 457 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 607 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1295 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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