«Интехком» создала гиперреалистичный VR-тренажер для крановщиков

«Интехком» создала виртуальные тренажеры для операторов кранов. Разработка помогает повысить профессиональный уровень крановщиков и сделать процесс обучения более интенсивным и удобным.

Тренажер состоит из реального кресла-пульта машиниста с крановыми джойстиками и кнопками и VR-очков, которые дают пользователю максимальный обзор как по горизонтали, так и по вертикали. Предусмотрено место для учителя (отдельный компьютер не требуется), можно настраивать сложность заданий, записывать ход их выполнения и др.

Разработка портативная: легко помещается в багажнике обычной машины, собирается и разбирается за 15 минут.

В настоящее время готовы тренажеры двух типов: портальный (за основу взят кран GANZ) и мостовой, предназначенный для работы на сталеплавильных заводах.

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

Принципиальное отличие VR-тренажера «Интехкома» от других, где ученик всё видит на экране, — гиперреалистичность.

Игорь Овян, гендиректор компании «Интехком», сказал: «Стандартное обучение оператора крана длится 2-3 месяца: теоретическую часть можно уложить в 2 недели, остальное время занимает производственная практика. Но для виртуозного владения — чтобы действительно «чувствовать» машину — нужны годы опыта. Поэтому чем выше реалистичность тренажера и чем больше различных профессиональных тонкостей заложено в программу, тем лучше будет подготовлен новичок. Наши специалисты собирали данные в порту Мурманска и на сталелитейном заводе НЛМК. Поднимались в кабину крана, записывали звуки порта и цеха, консультировались с опытными крановщиками, которые раскрыли много нюансов, например, что при определенном, довольно редком действии должен звучать тихий щелчок. Были смоделированы предельно реалистичные ЧС. Можно сколько угодно зубрить правила, но в реальной ситуации растеряться. VR-тренажер обеспечивает полное погружение: кабина раскачивается от ветра или перегрузки, оператора слепит солнце или, напротив, видимость ухудшается из-за загазованности в цеху и т.д. Мы много лет занимаемся модернизацией промышленной техники и реализовали в тренажере все новинки, даже сенсорную панель для мониторинга, которая предупреждает о превышении нагрузки или если замотался трос. После обучения в виртуальной среде гораздо проще пересесть в реальное кресло крановщика — разницы никакой, при этом риск, что новичок не справится с дорогостоящей техникой намного ниже. VR-тренажер идеален и для профориентации. Впечатления сильные: кабина прозрачная, вы на огромной высоте и вам подвластна мощная машина. Повод влюбиться в профессию».