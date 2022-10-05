Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR

Компания «Интехком» протестировала разработку совместно с Новолипецким металлургическим комбинатом, сообщили CNews представители «Интехком». Система дистанционного управления сделает труд крановщиков максимально безопасным и сэкономит промышленности миллионы рублей на охране жизни и здоровья сотрудников.

Недавно компания представила гиперреалистичный VR-тренажер для обучения и повышения квалификации операторов кранов. Тренажер состоит из реального кресла-пульта машиниста с крановыми джойстиками и кнопками и VR-очков.

Данное оборудование также используется в системе управления реальным краном: простое переключение тумблера делает из тренажера рабочее место оператора. Сам кран оснащается веб-камерами, средствами передачи сигнала в режиме реального времени, системами безопасности и др.

Опытно-промышленные испытания прошли в Конвертерном цехе №2 ПАО «НЛМК». Объектом эксперимента стал полукозловой магнитный кран №42А грузоподъемностью 60 тонн, чья основная задача – кантование слябов.

«Мы проверяли качество связи, дистанционное управление всеми механизмами крана, срабатывание аварийных и предохранительных блокировок и др. Крановщики цеха дистанционно заставляли машину выполнять стандартные действия. Первые впечатления – непривычно, но интересно! Быстрее освоились операторы кранов, которые уже пользовались VR-очками или VR-шлемом. Впереди еще много работы, например, будем подбирать более легкие VR-очки для комфортного ношения в течение всей смены. Главное – это заключение специалистов Новолипецкого металлургического комбината: дальнейшее применение системы дистанционного управления на площадке НЛМК – возможно», – отметил Игорь Овян, гендиректор компании «Интехком».

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В 2015 г. «Интехком» по заказу компании «Северсталь» запустил первый тепловоз на дистанционном управлении. На сегодня системами дистанционного управления оснащены 31 тепловоз и один тяговый агрегат. Зимой 2022 г. системы дистанционного управления тепловозами также тестировали на площадке НЛМК.

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«Интехком» (Intechcom) работает на рынке промышленной автоматизации более 20 лет, создает собственные решения для «Индустрии 4.0». Среди ключевых заказчиков – ПАО «НЛМК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ФГУП «Росморпорт» и др.