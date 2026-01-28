Разделы

Северсталь метиз ЧСПЗ Череповецкий сталепрокатный завод ВолгоМетиз Волгоградский завод Северсталь Стальные конструкции


ОАО «Северсталь-метиз» — группа предприятий, объединяющая метизные активы компании «Северсталь».

СОБЫТИЯ

28.01.2026 На череповецком заводе «Северсталь-метиз» внедряют систему дистанционного управления кранами 3
14.11.2025 Впервые в России: киберкран, которым можно управлять за 1000 км 1
17.09.2025 «Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота 2
25.02.2025 «Северсталь» протестировала возможности автономного робота-штабелера 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
17.12.2024 «Северсталь» тестирует возможности удаленной AR-экспертизы 2
11.12.2024 «ЭвоКарго» внедряет автономный транспорт на заводе «Северсталь-метиз» 3
10.12.2024 «Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце 3
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
19.07.2024 «Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве 1
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1
20.05.2014 В цехе «Северсталь-Метиз» внедрена система мониторинга транспортно-погрузочных средств на базе технологии RTLS 2
29.11.2012 Новая ИТ-стратегия «Северстали»: замена СЭД, Wi-Fi на производстве, сокращение ИТ-спецов 1
13.01.2011 Топ-менеджер «Ситроникс ИТ» стал директором по развитию практики CPM в «Корус Консалтинг» 1
10.12.2009 IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком» создали СП для предоставления ИТ-сервисов «Северстали» 2
21.11.2006 "Северсталь-метиз" завершил внедрение ERP-системы BAAN IV 3
26.01.2006 Кому достанется русский Baan? 1
10.01.2006 "Северсталь-метиз" автоматизировал процессы управления предприятием 5
15.09.2005 "ВолгоМетиз" внедрил АСУ на базе "1С:Предприятие" 1
02.08.2004 Череповецкий сталепрокатный завод завершает внедрение Bann 2
09.02.1999 "АйТи" внедрила дополнительный "электронный кошелек" в системе "МЕТА-КАРД" 1

Северсталь метиз и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 94 7
SAP SE 5453 5
Oracle Corporation 6895 5
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 4
Microsoft Corporation 25310 3
Intel Corporation 12569 3
HP Inc. 5767 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Интехком - Intechcom 11 1
Лассард 19 1
DH - Droneshub - DHX - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 10 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
Авотел - Avotel 4 1
Zorgtech 4 1
3Logic Group - Robort 3 1
Dephan - Дефан 2 1
Лаборатория новых продуктов - New Products Lab 2 1
DEEP Robotics 4 1
Virsign - Вирсайн Инновации 8 1
Планар НПО 21 1
Роботизированные Транспортные Системы 1 1
Ростелеком 10386 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Yandex - Яндекс 8554 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
9080 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Корус Консалтинг ГК 1358 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Canon 1423 1
Philips 2076 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 17
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 44 6
Метиз завод 26 6
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 4
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 3
Протек - Центр внедрений 59 3
Евросеть 1417 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 3
Силовые машины 146 3
Северсталь Российская сталь 23 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 3
Evocargo - Эвокарго 37 2
Северсталь Ресурс 18 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Rockwool - Роквул 9 1
Северсталь - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
Северсталь - Карельский окатыш 12 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
Cerberus Capital Management 2 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2015 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 1
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 1
Volvo Cars 259 1
Boeing 1020 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 576 1
ФосАгро 154 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 91 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 904 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 995 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7654 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2032 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1089 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2061 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 2
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 19 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Управление финансами - Financial management 633 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 768 1
Робототехника - AMR - Autonomous Mobile Robot - автономные мобильные роботы 4 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3729 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 1
Infor - SSA Global Technologies 27 4
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 4
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 4
Evocargo N1 18 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 431 1
Яндекс.Маркет - Роборука 9 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 1
AIRI - OmniFusion 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 36 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Oracle Hyperion 241 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Цифровой инспектор 9 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 65 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
Меткомбанк - МЕТА-КАРД 1 1
Колупаев Денис 7 4
Жуков Василий 22 2
Голяков Олег 2 2
Ковряков Сергей 2 2
Шеховцов Юрий 34 2
Потапова Светлана 17 1
Каспаров Виктор 2 1
Овян Игорь 7 1
Каинов Илья 9 1
Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 1
Лясковский Альберт 1 1
Белозеров Олег 29 1
Мишустин Михаил 749 1
Шадаев Максут 1159 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Оганесян Ашот 139 1
Белоусов Андрей 146 1
Жуков Олег 25 1
Захаров Андрей 38 1
Мантуров Денис 121 1
Гольцов Александр 83 1
Шпак Василий 266 1
Алиханов Антон 34 1
Григоренко Дмитрий 201 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Юнусов Руслан 20 1
Калинин Денис 70 1
Мишнев Петр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 13
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 268 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 2
Европа 24669 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 2
Украина 7805 2
Нидерланды 3641 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1305 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Япония 13562 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4992 1
Франция - Французская Республика 7991 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1407 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 454 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 88 1
Беларусь - Минск 676 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 639 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 338 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 366 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 912 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 347 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 48 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 370 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 18 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 111 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
ERP-Forum 3 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
ИнфоКом 118 1
