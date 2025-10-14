Разделы

«Интехком» запускает собственную линейку электротехнического оборудования

«Интехком» запускает собственную линейку электротехнического оборудования. В ее основу лег 25-летний опыт автоматизации и модернизации систем управления для промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Интехкома».

«За эти годы мы столкнулись, пожалуй, со всеми возможными неисправностями в системах управления, — сказал Игорь Овян, генеральный директор компании «Интехком». — Сотрудничали с различными производителями — мировыми лидерами на рынке автоматизации (например, с Siemens, чья продукция сейчас недоступна из-за проблем с логистикой). Каждый проект адаптировали под решение задач конкретного предприятия. Поэтому хорошо понимаем, какой должна быть техника, чтобы обеспечивать бесперебойную, точную и эффективную работу».

Для производства нашей линейки приводов мы выбрали китайскую высокотехнологичную компанию Wisdri. Качество выпускаемых ею изделий мы уже проверяли на реальных проектах и остались довольны.

Непосредственно приводы под брендом «Интехкома» уже протестированы в Норильске, представлены нашим постоянным заказчикам в Липецке. Мы планируем использовать их в наших будущих проектах и рекомендуем партнерам. Для компании это большая веха».

Оборудование серии In-Convert — интеллектуальные модульные инжиниринговые приводы. В серию IN75 входят: преобразователь частоты IN750, инвертор IN751, базовый выпрямитель IN752, выпрямитель с рекуперацией IN753, активный выпрямитель IN754, тормозной модуль.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

IN75 интегрирует свободно конфигурируемые функциональные блоки для реализации логических, вычислительных операций и управления технологическими процессами, что делает систему частотного преобразования программируемой. Передача данных между функциональными блоками и настройка управляющих параметров происходит с помощью технологии параметрической взаимосвязи, что позволяет пользователям создавать и выбирать любую приводную систему в соответствии с технологическими требованиями.

Встроенные функции (управление тормозами, анти-раскачка, ведомый/ведущий, контр-ток симуляция и др.) позволяют безопасно применять преобразователи в управлении кранами.

