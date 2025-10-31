Получите все материалы CNews по ключевому слову
Карпунин Алексей
СОБЫТИЯ
Карпунин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 311 41
|Чаркин Евгений 313 31
|Абакумов Евгений 223 29
|Бурилов Андрей 117 27
|Шадаев Максут 1125 26
|Аксенов Олег 60 23
|Гришин Дмитрий 209 23
|Дьяченко Валерий 95 22
|Глазков Александр 147 21
|Белоусов Максим 109 21
|Меденцев Константин 100 20
|Батай Илья 58 20
|Петров Артем 26 19
|Тульчинский Станислав 83 18
|Позднякова Ксения 25 18
|Замаруев Владимир 41 18
|Клепиков Алексей 120 18
|Сотин Денис 216 18
|Воронин Павел 175 18
|Леонов Алексей 96 18
|Сологуб Денис 75 17
|Ульянов Николай 160 17
|Нестеров Алексей 159 17
|Пшиченко Дмитрий 46 15
|Мураховский Эдуард 38 15
|Гребеник Геннадий 47 15
|Трояновский Владимир 62 15
|Катамадзе Анна 117 15
|Галкин Николай 120 15
|Лежнев Федор 44 14
|Козак Николай 182 14
|Демидов Сергей 127 14
|Суровец Дмитрий 101 14
|Петухов Антон 61 14
|Шойтов Александр 99 13
|Павлов Александр 103 13
|Чебунина Ольга 27 13
|Родин Константин 30 13
|Кибалко Кирилл 42 13
|Ефёров Алексей 44 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396965, в очереди разбора - 732459.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.