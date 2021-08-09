Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

CNews открыл регистрацию на участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе», которая состоится в Москве 28 сентября 2021 г.



Финансовые организации всегда находились на переднем крае цифровизации, так как высокая конкуренция заставляла банки искать технологические решения, которые позволяют сократить издержки и повысить удобство и привлекательность сервисов с точки зрения клиентов. Хотя крупные банки достаточно консервативны и, как правило, располагают собственными дата-центрами, они готовы выносить во внешнее облако задачи в области разработки и тестирования. В связи с пандемией и переходом на удаленную работу еще одной актуальной задачей стала организация виртуальных рабочих мест без ущерба для безопасности. Решения на основе открытого программного кода также стали важной частью ИТ-ландшафта финансовых организаций.



Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора



Какое влияние оказывают инициативы ЦД на финтех



Какие новые ИТ-сервисы появляются в банках



Кому выгодна система быстрых платежей

Насколько востребован маркетплейс

Почему Единая биометрическая система пока «не взлетела»



Технологии и инструменты

Аналитика и большие данные в банках



Удаленная идентификация и оплата взглядом



Какие процессы можно передать роботом и искусственному интеллекту



Когда инхаус выгоднее аутсорсинга



Безопасность и борьба с мошенничеством



Омниканальные сервисы: новые возможности



Тренды

Какие новые сервисы появятся в банках в ближайшее время



Как развиваются сервисы для инвесторов



Нужен ли банкам блокчейн



Как наладить индивидуальный подход к клиенту



Приглашены к выступлению:

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк

Денис Сотин, старший вице-президент, член правления, «Ренессанс кредит»

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии», Сбербанк

Михаил Кононов, директор по развитию ИТ, банк Дом.РФ

Андрей Горелов, директор департамента ИТ, БКС банк

Сергей Минофьев, заместитель председателя правления, член правления, Руснарбанк

Сергей Портягин, с тарший вице-президент, отдел технологических исследований и цифровых инноваций, дирекция ИТ, Райффайзенбанк

Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»

Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»

Андрей Иващенко, вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры, банк «Открытие»

Алексей Карпунин, ИТ-директор, Московский кредитный банк

НинаМихеева, Head of IT, HSBC Russia

Михаил Тюрганов, руководитель дирекции развития цифровых сервисов, Альфа-банк

Борис Федоров, начальник отдела развития дистанционных сервисов брокерского обслуживания, Газпромбанк

Игорь Быковский, ИТ-директор, МФК «Быстроденьги»

Ольга Комарова, советник председателя правления, Евразийский банк развития

Александр Рыбаков, с тарший вице-президент по информационным технологиям, банк «Санкт-Петербург»

Андраник Захарян, начальник управления развития цифрового бизнеса, Ренессанс к редит

Максим Юганов, начальник службы внедрения и контроля ИТ, банк «Возрождение»

Михаил Топчин, CIO ИНГ банк

Илья Щиров, руководитель отдела дистанционной работы с клиентами, Райффайзенбанк

Антон Красненков, руководитель направления дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов, Райффайзенбанк

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк

Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции, Райффайзенбанк

Анастасия Масленникова, директор по развитию электронного бизнеса, Почта банк

Николай Барташев, начальник управления информационных технологий, банк «Оранжевый»

Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций, ОТП банк — Touch Bank

Тимур Колёскин, CIO Ак барс банк

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, банк ВТБ

Екатерина Гольянова, управляющий директор, Абсолют банк

КонстантинМорозов, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ лизинг»

Дамир Баттулин, директор департамента развития онлайн-каналов, Альфа-банк

Владимир Китляр, DigitalCPO, Альфа-Банк

Кирилл Кибалко, руководитель дирекции автоматизации бизнес процессов, Альфа-банк

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке

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