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Центр2М Center2М
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 4 961 314 ₽*
СОБЫТИЯ
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Центр2М и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 2
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
|Мискевич Евгений 50 49
|Трофимова Людмила 50 47
|Прохорова Алла 66 47
|Чаркин Евгений 318 47
|Дьяченко Валерий 96 47
|Урьяс Вадим 98 47
|Сотин Денис 216 47
|Слышкин Василий 129 47
|Нестеров Алексей 185 47
|Соловьев Алексей 97 47
|Рубин Адар 47 47
|Абакумов Евгений 231 46
|Каюмов Шамиль 53 43
|Клепиков Алексей 121 43
|Степченков Максим 65 43
|Смык Виталий 46 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 43 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Горчаков Денис 48 42
|Халматов Максим 64 42
|Карпов Иван 79 42
|Сыкулев Андрей 85 42
|Васильев Владислав 59 42
|Ямщиков Владимир 51 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Юсупов Шамиль 41 41
|Семенихин Игорь 56 41
|Лебедев Антон 53 41
|Шадаев Максут 1248 29
|Натрусов Артем 325 26
|Бурилов Андрей 118 24
|Козак Николай 220 24
|Казарин Станислав 175 24
|Валчев Стоян 48 24
|Богданов Кирилл 112 24
|Платонов Михаил 42 24
|Демидов Сергей 130 21
|Шипов Савва 102 21
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