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Центр2М
Center2М


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.01.2021 «Делимобиль» переоборудует автопарк для развития дальнего автотуризма 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
12.08.2020 «ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М» 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.03.2020 В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 2
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 5
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 4
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
07.10.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019» 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1

Публикаций - 47, упоминаний - 56

Центр2М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric 409 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
3779 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Naumen - Наумен 342 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 4
Veeam Software 250 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 7 3
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 5 3
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 3 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 3
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 3
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
SAP SE 3220 2
Dahua Technology 34 2
Программный продукт ГК 92 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Microsoft Corporation 11168 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
Газпромбанк - ГПБ 693 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
X5 Group 600 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Уралсиб Банк 390 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 14
X5 Group - Пятерочка 560 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Интер РАО ПАО 159 13
МТС банк 254 13
Траско - Trasko 27 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Аэрофлот 493 13
Ингосстрах СПАО 210 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
Альфа-Банк 1127 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Газпром нефть 382 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Мелстон ГК 11 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
Правительство РФ 2208 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Федеральное казначейство России 766 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Счётная палата РФ 461 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 24
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 16
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
Big Data - Большие данные 1136 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 4
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
OpenStack 347 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Linux OS 4276 3
Apple macOS 934 2
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 2
МТТ MVNE 20 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Microsoft Windows 10 6676 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Logitech Brio 2 1
Logitech Rally System Plus 1 1
Logitech Meetup 1 1
Центр2М CenterVision 1 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Транспорт 72 1 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Alfresco 114 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Java - Язык программирования 1180 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Ред ОС 239 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Нестеров Алексей 79 20
Соловьев Алексей 60 20
Урьяс Вадим 76 20
Ямщиков Владимир 32 15
Сирота Юрий 38 14
Карпов Иван 41 14
Слышкин Василий 54 13
Лебедев Антон 28 13
Антонов Александр 73 13
Клепиков Алексей 77 13
Сотин Денис 103 13
Генкина Екатерина 24 13
Смык Виталий 27 13
Портной Михаил 23 13
Вахнин Павел 51 13
Егоров Владимир 52 13
Шадура Максим 17 13
Васильев Владислав 39 13
Мискевич Евгений 29 13
Семенихин Игорь 37 13
Сыкулев Андрей 57 13
Степченков Максим 36 13
Прохорова Алла 45 13
Шевченко Владимир 135 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Емелин Александр 25 13
Хасин Михаил 26 13
Федечкин Сергей 19 13
Трофимова Людмила 31 13
Путятинский Сергей 53 13
Платонов Михаил 38 13
Каюмов Шамиль 34 13
Рубин Адар 28 13
Бурилов Андрей 25 13
Чаркин Евгений 182 13
Рыстенко Михаил 57 13
Богданов Кирилл 91 13
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 13
Халматов Максим 45 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 45
Восточная Европа 1691 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Грузия 693 4
Украина 3398 4
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - Калужская область 575 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Ноябрьск 63 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 19
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Gartner 2197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 24
CNews AWARDS 292 18
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768233, в очереди разбора - 671917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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