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МегаФон Контроль автопарка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванченко Павел 6 2
|Емельянов Станислав 67 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Заянц Илья 57 1
|Руднева Валентина 26 1
|Кабанов Николай 3 1
|Сатовский Борис 11 1
|Огарев Леонид 5 1
|Туровский Феликс 1 1
|Ашрафьян Борис 5 1
|Денебаев Александр 1 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Карпов Иван 79 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Степченков Максим 65 1
|Колесов Александр 63 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Вахнин Павел 53 1
|Халяпин Сергей 99 1
|Рыжий Алексей 6 1
|Портной Михаил 42 1
|Москальков Дмитрий 43 1
|Красильников Сергей 5 1
|Айбашева Анна 98 1
|Сороченков Алексей 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.