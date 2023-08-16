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МегаФон Контроль автопарка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.08.2023 «Мегафон» автоматизирует управление автопарком на золоторудном месторождении «Кумроч» 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
28.11.2019 «Мегафон» запустил логистическую платформу «Мегафон-карго» 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
21.12.2018 Сервис «Контроль автопарка» от «МегаФона» повысит уровень безопасности вождения на дорогах России 1
13.11.2018 «Мегафон» построил в реале специальный офис, чтобы лучше продавать услуги в онлайне 1
20.10.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке 1
05.03.2013 «Билайн» и «Цезарь Сателлит» собирают базу данных об автомобилистах 1
19.02.2013 Система Omnicomm задействована в научных испытаниях НИИАТ 1
24.12.2012 Столичный «МегаФон» запустил услугу «Контроль автопарка» 1
07.07.2009 Россия: «Скорая» будет пользоваться ГЛОНАСС 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10818 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15895 2
VK - Mail.ru Group 3607 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4998 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 2
Омникомм - Omnicomm 173 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 554 1
СКАУТ 81 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 45 1
Ростелеком 10982 1
Broadcom - VMware 2612 1
Yandex - Яндекс 9281 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 654 1
9629 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1795 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
Citrix Systems 870 1
Telegram Group 2963 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 233 1
UIPath 119 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 1
Такском - Taxcom 256 1
ММК Информсервис 69 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Biocad - Биокад 96 1
Ramax - Рамакс 139 1
Центр2М - Center2М 67 1
Ситилабс 44 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 1
Ингосстрах СПАО 482 2
Цезарь Сателлит 43 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8908 1
ГПБ - Газпромбанк 1278 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 920 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 156 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
Роснефть НК - нефтяная компания 563 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Ак Барс Банк 284 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
МОСГАЗ 45 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 1
Судебная власть - Judicial power 2512 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5730 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 764 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
Федеральное казначейство России 1950 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Мосгортранс ГУП 140 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36401 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5310 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18213 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13008 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1002 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3075 3
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4668 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2726 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24521 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29769 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7398 2
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Оповещение и уведомление - Notification 6019 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5258 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 689 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8717 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6613 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2529 2
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HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 719 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 515 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 75 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 4
МегаФон Контроль грузов 8 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
СКАУТ Платформа 24 1
СКАУТ Безопасное вождение 28 1
Rakuten Viber 669 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5767 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 487 1
Apple iPhone 6 4861 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 557 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 222 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN - Citrix CloudBridge Virtual WAN 20 1
МегаФон Антивзлом Бизнес 8 1
МегаФон Таргет 12 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 243 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
ВТБ - Первый ОФД - Yupana - Юпана 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
МегаФон КАРГО 1 1
Иванченко Павел 6 2
Емельянов Станислав 67 1
Исаев Дмитрий 58 1
Дорохина Юлия 44 1
Заянц Илья 57 1
Руднева Валентина 26 1
Кабанов Николай 3 1
Сатовский Борис 11 1
Огарев Леонид 5 1
Туровский Феликс 1 1
Ашрафьян Борис 5 1
Денебаев Александр 1 1
Клепиков Алексей 121 1
Карпов Иван 79 1
Гонтарев Павел 122 1
Степченков Максим 65 1
Колесов Александр 63 1
Талдыкина Наталья 54 1
Мискевич Евгений 50 1
Вахнин Павел 53 1
Халяпин Сергей 99 1
Рыжий Алексей 6 1
Портной Михаил 42 1
Москальков Дмитрий 43 1
Красильников Сергей 5 1
Айбашева Анна 98 1
Сороченков Алексей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166966 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47743 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19595 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3475 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2292 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1099 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 380 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21781 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27422 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6095 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53687 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18231 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6720 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6801 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 956 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57940 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 37 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8278 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7545 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2756 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9072 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7462 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3189 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1252 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1873 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1494 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 568 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3507 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 449 1
Молекула - Molecula 1104 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 445 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1892 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1605 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 481 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1208 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4577 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11790 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6626 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3981 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2444 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8101 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
CNews AWARDS - награда 573 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
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