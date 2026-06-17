Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 54
МФЦ Мои документы Московской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1202 9
|Паршин Максим 323 7
|Рымар Максим 50 7
|Куртяник Надежда 425 7
|Акимов Максим 192 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Шипов Савва 102 6
|Терещенко Денис 95 6
|Зорин Александр 51 6
|Ципорин Павел 102 6
|Турчак Евгений 24 6
|Попов Михаил 55 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Фридштанд Андрей 11 6
|Скляр Алексей 54 6
|Белов Кирилл 19 6
|Раков Ярослав 51 6
|Албычев Александр 168 6
|Горский Николай 9 6
|Семенова Марина 11 6
|Зубанов Андрей 9 6
|Пущаков Сергей 10 6
|Малков Павел 51 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Кудрин Алексей 125 5
|Наумов Олег 15 5
|Хайруллин Айрат 108 4
|Краснов Александр 90 4
|Исаев Алексей 16 4
|Горбунов Сергей 24 4
|Зайцев Андрей 50 3
|Рустамов Рустам 542 2
|Матвеева Татьяна 110 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Касаткин Алексей 10 2
|Виноградов Максим 18 1
|Зеленков Дмитрий 3 1
|Кондакова Наталия 2 1
|Веселова Тамара 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.