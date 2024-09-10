Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195408
ИКТ 15042
Организации 11611
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85225
География 3080
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

InsurTech Insurance Technologies Цифровые технологии в страховании Умное страхование Страховая телематика Онлайн-страхование иншуртех

InsurTech – разработка и использование технологических инноваций, направленных на повышение эффективности существующей модели работы участников страхового рынка.

 

Антон Косачев , Директор департамента электронной коммерции страховой, Ингосстрах "Цифровые сервисы в страховании" на конференции CNews Цифровизация финансового сектора 02.03.2023

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


ИТ в банках и страховых компаниях 2021
10.09.2024 Цифровое страхование логистики пошло в регионы

ормы стали города-миллионники Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар и Екатеринбург. На их долю пришлось лишь 22% от общего объема страхования грузоперевозок. «Мы видим, что цифровое страхование логистики все активнее проникает в регионы. Развитие инфраструктуры вкупе с усложнением цепочек поставок и появления новых рисков делает страхование важным инструментом лог
26.06.2024 «50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России

й необходим для получения выплаты, информации в страховом полисе и внесения изменений в него. По мнению Ивана Матвеева, первого заместителя генерального директора «Ингосстраха», ключевыми тенденциями InsurTech на российском рынке становится внедрение технологии OpenAPI, развитие чат-ботов и голосовых помощников. На зарубежном рынке Zurich Insurance Group уже внедрили бота Zuri для ответов н
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

ми, где медицинское страхование — серьезнейшая статья расходов, которую можно очень сильно сократить за счет использования соответствующих технологий. У нас это пока не так. CNews: В мировом масштабе InsurTech выглядит достаточно привлекательным для инвесторов. По прогнозам аналитиков, глобальный рынок InshurTech к 2024 году достигнет отметки $21,72 млрд со среднегодовым темпом роста 36%. Ч
08.10.2020 ИТ в страховании 2020

и юридических лиц? • Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора? • Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке? • Какие ИТ-сервисы нужны клиентам? • Как

06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

ждан и юридических лиц? Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора? Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке? Какие ИТ-сервисы нужны клиентам? Как повы
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

ждан и юридических лиц? Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора? Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке? Какие ИТ-сервисы нужны клиентам? Как повы
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

ждан и юридических лиц? Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора? Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке? Какие ИТ-сервисы нужны клиентам? Как повы
02.06.2017 Страховая компания Intouch создает FiiLab и ищет fintech и insurtech-проекты

для совместного создания и вывода на рынок инновационных проектов в области страхования и финансов (Insuretech и Finteсh). Об этом CNews сообщили в Intouch. Лучшие стартапы и команды, проекты к
25.12.2015 Терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» с расширенным функционалом могут использоваться в системах «умного страхования» и «европротокола»

ректора компании «ГЛОНАСС» Павел Бунин на прошедшем в Воронеже круглом столе, посвященном вопросам «умного» страхования. Полномасштабное внедрение системы «европротокола» и технологий «умног
19.09.2014 МТС занялась «умным страхованием» автомобилистов

мостоятельной установки в автомобиль его владельцем или сотрудником страховой компании. «В проекте «Умное Страхование» мы применили передовые М2М-технологии и усовершенствовали оборудование для
05.03.2013 «Билайн» и «Цезарь Сателлит» собирают базу данных об автомобилистах

о компании будут совместно развивать использование данных транспортного мониторинга в страховании («Умное страхование») в рамках проекта «ЭРА-ГЛОНАСС». «В данном случае речь идет не о продажах

15.11.2007 22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка»

Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» проводят юбилейную 5-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка», которая состоится 22 ноября 2007 г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва. Программа конференции открывает широкое обсуждение новых требований необходимых
12.11.2007 22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка»

Программа 5-й международной конференции «Информационные технологии страхового рынка», которая состоится 22 ноября 2007 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва», открывает широкое обсуждение новых требований и технологий, необходимых для
08.11.2007 22 ноября конференция «Информационные технологии страхового рынка»

Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» 22 ноября 2007 г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва проводят 5-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». Ежегодно участники конференции - страховщики и специалисты ведущих ИТ-компаний в деловом режиме обсуждают динамичные изменения информационных технол
24.10.2007 22 ноября откроется конференция «Информационные технологии страхового рынка»

Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» 22 ноября 2007г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва проводят 5-я Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». Ежегодно участники конференции - страховщики и специалисты ведущих ИТ-компаний в деловом режиме обсуждают динамичные изменения информационных технол
28.11.2006 В Москве прошла конференция "Информационные технологии страхового рынка"

23 ноября 2006г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва прошла 4-я Международная конференция «Информационные технологии страхового рынка». Организаторы конференции Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» отмечают высокую активность

21.11.2006 23 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"

ков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» приглашают принять участие в 4-й Международной конференции «Информационные технологии страхового рынка", которая пройдет 23 но
15.11.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"

ховых компаний и директоров IT департаментов примут участие в работе 3-й Международной конференции «Информационные технологии страхового рынка», которая пройдет 24 ноября 2005 г. в Отеле Балчуг
02.11.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"

24 ноября 2005 г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва будет работать 3-я Международная конференция «Информационные технологии страхового рынка», на которой представители РСА, ГИБДД, расскажут о ходе создания информационного ресурса АИС ОСАГО РСА и особенностях интеграции информационных систем
27.10.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"

Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» 24 ноября 2005г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва проводят 3-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». Сегодня информационные технологии все больше влияют на успешную деятельность страховых компаний. На ежегодной конференции, которая стала хорошей тра
31.08.2005 Вышел сентябрьский номер CNews: "ИТ в банках и страховых компаниях"

«ИТ в банках и страховых компаниях» — тема сентябрьского номера журнала CNews. Номер посвящен основным проблемам, направлениям развития и перспективам информатизации предприятий финансового
09.11.2004 18 ноября пройдет конференция "Информационные технологии страхового рынка"

Завершается регистрация и сформирована программа 2-й Международной конференции «Информационные технологии страхового рынка», которая пройдет 18 и 19 ноября в Москве в Отеле Балчуг Кемпински. Для обсуждения актуальных тем на конференцию приглашены
02.11.2004 18 ноября состоится 2-я Международная конференция "Информационные технологии страхового рынка"

18 ноября в Москве в рамках проведения 2-й Международную конференции «Информационные технологии страхового рынка» пройдет обсуждение автоматизации деятельности страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности. С докладом о создании

22.10.2004 На конференции "Информационные технологии страхового рынка" обсудят вопросы ОСАГО

18 ноября 2004 г. в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» в рамках 2-й международной конференции «Информационные технологии страхового рынка» пройдет обсуждение автоматизации деятельности страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности. С докладом о создании

31.08.2004 18 ноября пройдёт конференция "Информационные технологии страхового рынка"

Всероссийский союз страховщиков и журнал «Атлас страхования» 18 ноября 2004 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва» проводят 2-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». На конференции будет представлено состояние и перспективы информационного обеспечения страховых компаний и финансовых организаций. Участники познако

Публикаций - 172, упоминаний - 198

InsurTech и организации, системы, технологии, персоны:

9405 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 50
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 229 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Такском - Taxcom 253 42
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
Schneider Electric 605 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 424 41
Rimini Street 77 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 508 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 20
Intel Corporation 12742 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 15
Oracle Corporation 7033 15
Microsoft Corporation 25637 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 766 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 118 13
Ланит Интеграция 218 13
АйТи Бастион - IT Bastion 150 13
Diasoft - Диасофт 1102 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 11
HP Inc. 5859 10
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 8
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 254 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 8
Ортикон групп 16 7
Hoff Tech - Хофф Тех 45 7
Yandex - Яндекс 9005 7
IBM - International Business Machines Corp 9659 7
ФОРС - Центр разработки 697 7
Ингосстрах СПАО 471 54
РЖД - Российские железные дороги 2053 46
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 46
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 43
ГПБ - Газпромбанк 1250 43
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 43
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 41
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 41
OKS Group 51 41
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 611 24
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 151 20
Сургутнефтегаз - СНГ 286 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 17
Абсолют Банк 246 16
Kempinski - Кемпински 34 15
Почта России ПАО 2321 15
МКБ - Московский кредитный банк 645 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 14
Интер РАО ЕЭС ПАО 362 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 204 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 14
Кораблик-Р 20 14
Фора Банк 84 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 42
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 314 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 168 7
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Федеральное казначейство России 1927 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 399 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 20
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 17
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 8 1
ГосИнформСистемы 160 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 86
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6114 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13404 57
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6381 55
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7722 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 54
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3167 46
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4809 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 45
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3231 44
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1561 44
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 702 41
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 721 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 31
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2677 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5522 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 23
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2403 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 977 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 17
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6357 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 641 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6535 13
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 679 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8061 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12930 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 10
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 94 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 998 41
1С:ERP Управление предприятием 796 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 19
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 7
Apple iPhone 6 4861 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 872 5
Google Android 15090 4
Apple iOS 8501 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 4
СКАУТ Безопасное вождение 28 3
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 3
Apple - App Store 3070 3
Oracle Java - язык программирования 3428 3
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 69 3
МегаФон Контроль автопарка 12 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
FMG Ingenium Dynamics 2 2
Инносети - Zunami - Цунами 18 2
Яндекс.Навигатор 116 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 89 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 259 2
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 18 2
Smart Dubai Government - Smart City Initiatives 1 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 39 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 85 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 280 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 77 1
Чаркин Евгений 315 43
Каюмов Шамиль 53 42
Клепиков Алексей 121 42
Карпов Иван 79 42
Степченков Максим 65 42
Сыкулев Андрей 85 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 41
Прохорова Алла 66 41
Дьяченко Валерий 96 41
Абакумов Евгений 226 41
Халматов Максим 64 41
Урьяс Вадим 98 41
Сотин Денис 216 41
Слышкин Василий 129 41
Семенихин Игорь 56 41
Нестеров Алексей 174 41
Соловьев Алексей 96 41
Васильев Владислав 58 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 53 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Шадаев Максут 1197 29
Натрусов Артем 312 27
Казарин Станислав 175 25
Богданов Кирилл 112 24
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Козак Николай 206 24
Валчев Стоян 48 24
Демидов Сергей 129 20
Белоусов Максим 109 20
Россия - РФ - Российская федерация 163383 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 56
Европа Восточная 3135 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 19
Европа 24867 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 10
Казахстан - Республика 5969 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 9
Украина 7894 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3413 7
Россия - СФО - Новосибирск 4815 6
Германия - Федеративная Республика 13094 5
Франция - Французская Республика 8097 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3006 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 5
Беларусь - Белоруссия 6217 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 4
Италия - Итальянская Республика 4481 4
Испания - Королевство 3812 4
Грузия 1316 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1287 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Африка - Африканский регион 3622 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1886 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1260 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1206 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 400 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 118 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1414 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 2
Земля - планета Солнечной системы 10812 2
Азия - Азиатский регион 5867 2
Россия - УФО - Свердловская область 1899 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6406 95
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 47
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4374 45
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2053 42
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 305 41
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 31
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 442 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 18
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 242 18
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 942 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6107 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5568 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 513 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5664 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3510 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2670 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3763 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6926 7
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 5
Атлас страхования 14 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 89 2
Мобильные системы 118 1
Forbes - Форбс 970 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Известия ИД 745 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3877 10
Gartner - Гартнер 3646 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1080 4
Ptolemus Consulting Group 4 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 2
IDC - International Data Corporation 4963 2
ABI Research 236 2
Forrester Research 832 2
IMARC Group 7 1
Moody's Investors Service 136 1
Mount Onyx 1 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 37 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 141 1
Frost & Sullivan 207 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 833 1
Автостат 53 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1406 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 21 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 436 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 1
CNews AWARDS - награда 563 44
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 42
CNews Баттл 69 41
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 9
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CNews FORUM Кейсы 298 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 2
Транспортная неделя - форум 4 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 622 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Insurtech Lab 1 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 385 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290