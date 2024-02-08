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«Ред Софт» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве

Российский разработчик «Ред Софт» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами выступили генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов и вице-президент по информационным технологиям «Норникеля» Лиана Ермишина. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Взаимодействие сторон направлено на разработку, внедрение и совместное продвижение отечественного ПО с целью укрепления технологического суверенитета ИТ-инфраструктуры «Норникеля» и популяризации перехода на российское программное обеспечение в целом. Соглашением предусмотрен и регулярный обмен практического опыта импортозамещения в рамках совместных рабочих групп и мероприятий. Усилия будут нацелены на научно-техническую проработку подходов к интеграции сервисов, цифровых продуктов и технических решений для горно-металлургического комплекса.

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Цифровизация

«"Ред Софт" обладает широким опытом разработки программного обеспечения и создания на его основе комплексных проектов в различных областях. На наших решениях работают в региональных и федеральных органах исполнительной власти, в медицинских и образовательных учреждениях, в предприятиях ТЭК и др. Сотрудничество с крупнейшим игроком российского промышленного сектора позволит нам продолжить развитие экосистемы наших продуктов с фокусом на потребности отрасли, перенимая ценную экспертность специалистов "Норникеля". Уверены, что наша совместная работа принесет первые плоды уже в ближайшее время», - сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред Софт».

«Перевод ИТ-инфраструктуры "Норникеля" на отечественное программное обеспечение представляет собой задачу стратегической важности. Участие наших специалистов на всех этапах позволит повысить эффективность и минимизировать риски в ходе реализации проекта по импортозамещению. Партнерство с "Ред Софт" нацелено на объединение усилий и выявление лучших практик для достижения технологического суверенитета», - отметила Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям ПАО «ГМК «Норильский никель».

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