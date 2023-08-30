Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель»

Ранее АСОМИ, программное решение ИТ-компании «Новософт» по метрологическому учету, уже было внедрено и работало в подразделениях группы «Норильский никель». С учетом успешности эксплуатации принято решение о продолжении сотрудничества, разработке на базе платформы NERPA и внедрении преемника АСОМИ – единой корпоративной системы АСОРМС. Это программное решение с более широким функционалом, которое максимально соответствует запросам заказчика и не имеет санкционных рисков. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

Программный продукт от компании «Новософт» предназначен для централизации процессов по метрологическому учету и реализации общих стандартов управления в рамках территориально-распределенной структуры ГМК. Также программное обеспечение на платформе NERPA предназначено для контроля деятельности служб метрологии, совершенствования и повышения качества выполнения метрологических работ на предприятиях.

Перенос информации предприятий из системы АСОМИ и программ сторонних вендоров в АСОРМС проводился с использованием шаблонов импорта, которые предоставлены заказчику компанией «Новософт». После завершения импорта данных АСОРМС введено в промышленную эксплуатацию.

Сейчас метрологическая работа на предприятиях, которые локально удалены друг от друга, имеет единые стандарты. Кроме того, в новой системе реализовано несколько механизмов отслеживания бизнес-процессов. Можно отслеживать ход метрологических работ либо непосредственно через вход в программу, либо посредством визуализации и выгрузки данных с помощью модуля АСОРМС «Отчеты». Доступ к данным осуществляется при строгом соблюдении мер конфиденциальности и безопасности.

Благодаря внедрению разработки от компании «Новософт» автоматизирована работа метрологической службы и оптимизирована система метрологического учета на предприятиях ГМК. Специалисты компании «Новософт» обеспечивают расширенную лицензионную техническую поддержку работы АСОРМС. В будущем планируется развитие единой корпоративной системы от компании «Новософт».