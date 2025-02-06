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Novosoft Новософт

Novosoft - Новософт

Компания “Новософт” решает задачи по автоматизации производства разных промышленных комплексов. Разработанные ею платформы включены в единый реестр программного обеспечения и соответствуют современным стандартам качества.


06.02.2025 Обновленная версия Handy Backup 8: Теперь поддерживает резервное копирование фалов для «ОСнова», «Альт» и «Ред ОС» 8 1
13.11.2024 Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17 1
08.10.2024 Платформа Nerpa ERP получила сертификат совместимости с операционной системой «Ред ОС» 2
22.08.2024 Автоматизация пищевого производства с помощью системы EAM BOX NERPA для управления оборудованием и ТОиР. 1
23.07.2024 «Новософт» внедряет систему NERPA ТОиР в компании «Роксор Консьюмер» для повышения эффективности производственных процессов 3
10.06.2024 Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС» 1
20.05.2024 Казахстанское предприятие выбирает российское ПО для учета оборудования и автоматизации техобслуживания 3
14.03.2024 Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением 3
21.12.2023 Handy Backup – обновление сертификата совместимости с «1С» 2
13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP 3
30.08.2023 Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель» 2
29.05.2023 Программное обеспечение компании «Новософт» на платформе NERPA-метрология введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Норильский никель» 1
16.05.2023 Merlion стала дистрибьютором программных продуктов компании «Новософт» 1
20.04.2023 Компания-разработчик «Новософт развитие» расширила функционал версии программного продукта АСОМИ для «Северсталь» 3
12.08.2022 Программное обеспечение компании «Новософт» будет внедрено на одном из предприятий Казахстана 1
31.05.2022 Решение «Новософт» для обслуживания бюджетных учреждений внедрено в работу объекта культуры 1
25.02.2022 «Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК 1
30.09.2015 «Новософт» перешла на платформу управления онлайн-продажами от Avangate 1
06.10.2011 Антон Антич стал старшим операционным директором Veeam Software 1
01.06.2011 Продукт «Handy Backup: резервное копирование данных» сертифицирован для «1С:Предприятия 8.2» 2
17.05.2011 Новый Handy Backup обеспечит простое резервное копирование данных с мобильных устройств на базе Android 1
31.03.2011 Экс-глава VMware в России перешел в компанию основателей ABRT и Aelita 2
27.12.2010 «Новософт» обновила решение для аварийного восстановления данных Handy Backup Disaster Recovery до версии 1.2 2
01.10.2010 В России начались продажи «коробочных» ERP-систем SAP 1
26.10.2009 Россия: Oracle продолжает экспансию в рознице 1
26.05.2006 Handy Backup защитит данные "1С" 1
30.10.2002 Orange тестирует Mobile Instant Messenger российской компании "Новософт" 2
21.08.2002 "Новософт" завершает первый проект для Минэнергетики США 2
08.07.2002 Рынок телекоммуникаций: Телефон из рыбьей кожи, оживший спутник и вещий Олег, погибший от искры в мобильнике. (Обзор событий рынка телекоммуникаций 24.06 - 5.07) 1
03.07.2002 Новосибирcкие абоненты мобильной связи смогут играть в стратегические SMS-игры 1
03.07.2002 Новосибирцы играют в стратегические SMS-игры 1
03.04.2002 Мобильный ICQ в Новосибирске: беспрецедентный рост трафика 2
11.03.2002 Компания "Новософт" представила новую версию Novosoft Mobile Instant Messenger 2
21.11.2001 Мобильный ICQ: решение компании "Новософт" запущено в эксплуатацию в сети GSM в Новосибирске 2

Публикаций - 34, упоминаний - 55

Novosoft и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 7
8246 7
Microsoft Corporation 24649 6
МТС - Сибирские сотовые системы 900 - ССС 900 31 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 4
Oracle Corporation 6702 4
Samsung Electronics 10273 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
SAP SE 5280 2
Broadcom - VMware 2365 2
Veeam Software 318 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 2
Ред Софт - Red Soft 713 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
MONT - МОНТ 144 1
Ростелеком 9720 1
МегаФон 8888 1
Qualcomm Technologies 1826 1
Accenture plc 682 1
Softline - Софтлайн 2832 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Aelita Software 11 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
Acronis - Акронис 448 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
АФК Система ПАО 1797 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
Lenovo Motorola 3501 1
Deutsche Telekom 911 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Sharp Corporation 1041 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1365 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
Heidelberg 10 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
А7Агро-ОМК - Оренбургский Молочный Комбинат 1 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
Mobil - Мобил 52 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Roxor Consumer - Роксор Консьюмер 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 9
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8481 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 854 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24517 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3934 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4780 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6686 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 399 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12499 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 601 2
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2667 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3868 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5329 2
Novosoft - Handy Backup - программа для резервного копирования и восстановления данных 14 10
Novosoft NERPA 9 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 5
Novosoft Mobile Instant Messenger 5 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 3
Microsoft Windows 15696 3
Linux OS 9986 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 3
Oracle Java - язык программирования 3084 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Google Android 14028 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
Microsoft Outlook 1392 1
Google Android API 7 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Access 60 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Microsoft Visual FoxPro 19 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
Avangate Digital Commerce Platform 1 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Самборский Дмитрий 5 3
Тимашев Ратмир 69 2
Антич Антон 20 2
Причалов Александр 2 2
Баронов Андрей 17 1
Орловский Виктор 380 1
Кузнецов Сергей 154 1
Мартынов Владислав 113 1
Демин Андрей 7 1
Володин Андрей 22 1
Репин Николай 18 1
Кошкина Алена 12 1
Бурлюк Кирилл 6 1
Рогов Сергей 5 1
Сигаева Наталья 1 1
Савельев Сергей 10 1
Суховский Виталий 5 1
Смелов Алексей 1 1
Александров Петр 1 1
Сикорская Татьяна 1 1
Козлов Андрей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 20
Россия - СФО - Новосибирск 4309 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1671 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 3
Ближний Восток 2948 3
Европа 21786 3
Европа Восточная 3077 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7463 2
Беларусь - Белоруссия 5682 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 2
Земля - планета Солнечной системы 10387 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2462 2
Европа Западная 1482 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1287 2
Казахстан - Республика 5543 2
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 1
Россия - СФО - Иркутская область 1098 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1027 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Япония 13295 1
Польша - Республика 1963 1
Америка - Американский регион 2163 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Америка Южная 853 1
Израиль 2736 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3552 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 305 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10970 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3048 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48147 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24174 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3170 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 270 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5436 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9844 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7506 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 504 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6993 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1699 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9974 1
Энергетика - Energy - Energetically 5098 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1180 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5130 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2943 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
Астрономия - Квазар - Quasar 83 1
Euronews - телеканал 46 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
In-Stat/MDR 70 1
In-Stat 115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

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Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
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