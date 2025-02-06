Novosoft Новософт
Компания “Новософт” решает задачи по автоматизации производства разных промышленных комплексов. Разработанные ею платформы включены в единый реестр программного обеспечения и соответствуют современным стандартам качества.
Novosoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Самборский Дмитрий 5 3
|Тимашев Ратмир 69 2
|Антич Антон 20 2
|Причалов Александр 2 2
|Баронов Андрей 17 1
|Орловский Виктор 380 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Демин Андрей 7 1
|Володин Андрей 22 1
|Репин Николай 18 1
|Кошкина Алена 12 1
|Бурлюк Кирилл 6 1
|Рогов Сергей 5 1
|Сигаева Наталья 1 1
|Савельев Сергей 10 1
|Суховский Виталий 5 1
|Смелов Алексей 1 1
|Александров Петр 1 1
|Сикорская Татьяна 1 1
|Козлов Андрей 28 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|In-Stat/MDR 70 1
|In-Stat 115 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
|U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.