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Программа резервного копирования Handy Backup совместима с российской СУБД Jatoba

ООО «Новософт развитие» получило официальный сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Handy Backup с российской СУБД Jatoba компании ООО «Газинформсервис». Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие».

Совместные испытания подтвердили корректную работу решений при выполнении резервного копирования и восстановления данных. По результатам тестирования специалисты компаний удостоверились в стабильности работы программного обеспечения и возможности его использования в корпоративной ИТ инфраструктуре.

«Российские организации все чаще строят инфраструктуру на базе отечественных решений. Подтверждение совместимости Handy Backup с СУБД Jatoba помогает заказчикам использовать резервное копирование в таких средах без дополнительных проверок и снижает риски при внедрении», — сказал Антон Чмарак, руководитель разработки Handy Backup.

Сертификат совместимости выдан для решения Handy Backup Server Network – системы централизованного резервного копирования серверов и рабочих станций. Дополнительно в ходе внутренних испытаний компании «Новософт» была подтверждена возможность использования Handy Backup Office Expert для резервного копирования баз данных Jatoba на одном сервере или рабочей станции.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для работы с Jatoba в Handy Backup используется плагин PostgreSQL, позволяющий создавать резервные копии баз данных по расписанию, сохранять их в локальные, сетевые и облачные хранилища, а также выполнять автоматическое восстановление данных при необходимости.

Полученный сертификат подтверждает совместимость Handy Backup с СУБД Jatoba и дополняет перечень отечественных программных платформ, протестированных для совместной работы с решением.

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