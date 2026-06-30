Программа резервного копирования Handy Backup совместима с российской СУБД Jatoba

ООО «Новософт развитие» получило официальный сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Handy Backup с российской СУБД Jatoba компании ООО «Газинформсервис». Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие».

Совместные испытания подтвердили корректную работу решений при выполнении резервного копирования и восстановления данных. По результатам тестирования специалисты компаний удостоверились в стабильности работы программного обеспечения и возможности его использования в корпоративной ИТ инфраструктуре.

«Российские организации все чаще строят инфраструктуру на базе отечественных решений. Подтверждение совместимости Handy Backup с СУБД Jatoba помогает заказчикам использовать резервное копирование в таких средах без дополнительных проверок и снижает риски при внедрении», — сказал Антон Чмарак, руководитель разработки Handy Backup.

Сертификат совместимости выдан для решения Handy Backup Server Network – системы централизованного резервного копирования серверов и рабочих станций. Дополнительно в ходе внутренних испытаний компании «Новософт» была подтверждена возможность использования Handy Backup Office Expert для резервного копирования баз данных Jatoba на одном сервере или рабочей станции.

Для работы с Jatoba в Handy Backup используется плагин PostgreSQL, позволяющий создавать резервные копии баз данных по расписанию, сохранять их в локальные, сетевые и облачные хранилища, а также выполнять автоматическое восстановление данных при необходимости.

Полученный сертификат подтверждает совместимость Handy Backup с СУБД Jatoba и дополняет перечень отечественных программных платформ, протестированных для совместной работы с решением.