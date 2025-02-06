Novosoft Handy Backup программа для резервного копирования и восстановления данных
Решение для резервного копирования и восстановления данных Handy Backup может использоваться в государственных структурах, так как оно занесено в Единый реестр российского программного обеспечения для ЭВМ и баз данных
Novosoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Novosoft - Новософт 34 10
|1С 8246 5
|Oracle Corporation 6702 2
|Microsoft Corporation 24649 1
|Merlion - Мерлион 806 1
|VK - Mail.ru Group 3456 1
|Ред Софт - Red Soft 713 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
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