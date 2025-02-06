Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167877
ИКТ 13063
Организации 10248
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3392
Системы 25054
Персоны 71521
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Novosoft Handy Backup программа для резервного копирования и восстановления данных

Novosoft - Handy Backup - программа для резервного копирования и восстановления данных

Решение для резервного копирования и восстановления данных Handy Backup может использоваться в государственных структурах, так как оно занесено в Единый реестр российского программного обеспечения для ЭВМ и баз данных


06.02.2025 Обновленная версия Handy Backup 8: Теперь поддерживает резервное копирование фалов для «ОСнова», «Альт» и «Ред ОС» 8 2
13.11.2024 Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17 3
10.06.2024 Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС» 2
14.03.2024 Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением 1
21.12.2023 Handy Backup – обновление сертификата совместимости с «1С» 1
13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP 3
16.05.2023 Merlion стала дистрибьютором программных продуктов компании «Новософт» 1
01.06.2011 Продукт «Handy Backup: резервное копирование данных» сертифицирован для «1С:Предприятия 8.2» 1
17.05.2011 Новый Handy Backup обеспечит простое резервное копирование данных с мобильных устройств на базе Android 1
27.12.2010 «Новософт» обновила решение для аварийного восстановления данных Handy Backup Disaster Recovery до версии 1.2 3
08.02.2008 Handy Backup 6.0 получил логотип «Works with Windows Vista» 1
07.02.2008 Handy Backup Server 6.0 повышает защиту рабочих станций 3
04.02.2008 Handy Backup Standard 6.0.2.0: резервное хранение файлов 2
26.05.2006 Handy Backup защитит данные "1С" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 25

Novosoft и организации, системы, технологии, персоны:

Novosoft - Новософт 34 10
8246 5
Oracle Corporation 6702 2
Microsoft Corporation 24649 1
Merlion - Мерлион 806 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 854 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 783 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 720 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3212 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 601 2
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 2
Trigger - Триггер - триггерная система 276 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 969 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2667 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1711 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3875 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12554 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1136 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 148 1
Microsoft Windows 15696 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 4
Linux OS 9986 3
Novosoft NERPA 9 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 2
Microsoft Outlook 1392 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 2
Google Android 14028 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1424 1
Google Android API 7 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Microsoft Access 60 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Microsoft Visual FoxPro 19 1
Microsoft Windows 11 546 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Adobe PostScript 106 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 864 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 1
Linux - Debian GNU 473 1
Самборский Дмитрий 5 4
Причалов Александр 2 2
Козлов Андрей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10970 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3048 1
Латинский алфавит 189 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще