Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP

ООО «Новософт развитие» анонсирует выпуск обновленной версии Handy Backup 8.5 – программы для создания резервных копий и восстановления данных на компьютерах, рабочих станциях и серверах разного типа. Основным обновлением в новой версии является добавление в Server Network возможности интеграции рабочей станции для создания резервных копий файлов Linux. Кроме того, плагин для взаимодействия с MySQL теперь поддерживает новую версию СУБД 8.1. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

«В серверной версии Handy Backup 8.5 мы добавили возможность подключаться к рабочим станциям с операционными системами Linux через централизованную панель управления Windows. Этот шаг важен не только в контексте роста популярности Linux-систем, особенно в условиях современных вызовов и санкций, но также упрощает настройку бэкапов в смешанной архитектуре и обеспечивает более удобное управление данными в гетерогенных средах. Мы видим огромный потенциал в этой возможности и планируем активно развивать инструменты и плагины для обеспечения полного и надежного бэкапа Linux-систем. Также недавно вышла новая версия одной из самых популярных СУБД - MySQL 8.1, поэтому мы обновили плагин для автоматического бэкапа MySQL. Мы неустанно работаем над тем, чтобы наш продукт всегда оставался актуальным и соответствовал последним технологическим стандартам.», — сказал Андрей Козлов, руководитель отдела развития Handy Backup.

В новой версии 8.5 серверного решения Handy Backup Server Network предоставляется возможность использовать рабочую станцию на системах Linux. Handy Backup Server Network - это решение для централизованного резервного копирования серверов и рабочих станций в локальной сети с поддержкой доменной, недоменной и смешанной архитектур. Обновление позволяет интегрировать рабочую станцию с централизованной панелью управления, работающей под управлением ОС Windows, что дает пользователям возможность создавать резервные копии файлов с систем Linux. Это нововведение значительно улучшает гибкость и функциональность решения Handy Backup Server Network, позволяя организациям более эффективно управлять своими данными в гетерогенных сетевых средах.

В рамках обновления Handy Backup 8.5 разработчики внесли улучшения в плагин MySQL, обеспечив его совместимость с последней версией MySQL 8.1. Пользователям следует учесть, что для работы с MySQL версии 8.1 и выше требуется использовать 64-битную версию Handy Backup.

Кроме того, в Handy Backup 8.5 была улучшена функциональность плагина для резервного копирования баз данных PostgreSQL. Ранее программа имела ограничения на резервное копирование таблиц и баз данных, содержащих символы, не относящиеся к латинскому алфавиту. В новой версии эти ограничения устранены, что позволяет программе успешно обрабатывать данные, независимо от используемого языка и символов в именах таблиц и баз данных.

В обновленной версии приложения добавлен функционал для обработки файлов, содержащих символы, отличные от латинских, в процессе создания резервных копий через FTP серверы.

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ООО «Новософт развитие» уже более 30 лет предоставляет программные решения для пользователей, от индивидуальных до корпоративных клиентов. Компания «Новософт» также специализируется в предоставлении комплексных услуг, включая внедрение и поддержку готовых решений на предприятиях клиентов, системную интеграцию и оптимизацию бизнес-процессов.

Программа Handy Backup разработана для осуществления резервного копирования, восстановления и синхронизации данных различных типов. Приложение совместимо с ОС Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, а также серверными версиями Windows Server 2019, 2016, 2012/R2 и 2008/R2.