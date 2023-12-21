Handy Backup – обновление сертификата совместимости с «1С»

Компании «Новософт» продлила срок действия сертификата «1C» для решения резервного копирования Handy Backup, который подтверждает совместимость с программой «1С:Предприятие 8.3». Ранее программа для резервного копирования и синхронизации данных была сертифицирована с версиями 8.2, 8.1, 7.7. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

Руководитель разработки и развития Handy Backup Дмитрий Самборский: «Сертификат от «1C» является важным для пользователей нашей программы, поскольку предоставляет официальное подтверждение полной совместимости Handy Backup в работе с резервным копирование баз данных «1С». Кроме того, использование официального логотипа совместимости является дополнительным маркетинговым преимуществом наших партнерских программ сотрудничества».

Handy Backup обеспечивает автоматизированный бэкап и защиту баз данных «1С», включая файловые и SQL версии. Среди опций хранения копий можно выделить облачные платформы (Mail.ru, «Яндекс облако», «Яндекс диск», облачные хранилища S3), HDD, USB накопители, NAS, серверы FTP/SFTP/FTPS. Решение также обеспечивает возможность восстановления «1С-данных», включая восстановление как всей базы, так и отдельных её частей, в исходное место или в новую базу с исходной конфигурацией.

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ООО «Новософт развитие» является отечественным разработчиком программных решений для пользователей и организаций различного масштаба не только в России, но и за рубежом. Компания предлагает также и другие программы, например, программное обеспечение АСОМИ для автоматизации деятельности метрологических служб, систему NERPA EAM для учёта активов предприятия.