Novosoft NERPA

Система NERPA представляет собой модульную ERP-программу для управления ресурсами предприятия и бизнес-процессами. NERPA включает несколько модулей - EAM (управление активами), ECM (электронные документы), WMS (склад) и т.д. Каждый из них можно использовать как самостоятельно, так и комплексно.

NERPA ТОиР — это система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, разработанная компанией Новософт. NERPA ТОиР автоматизирует операции, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, включая планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт. Система позволяет создавать графики работ, контролировать их выполнение, учитывать затраты и управлять запасами.