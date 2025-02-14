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Novosoft NERPA

Novosoft NERPA

Система NERPA представляет собой модульную ERP-программу для управления ресурсами предприятия и бизнес-процессами. NERPA включает несколько модулей - EAM (управление активами), ECM (электронные документы), WMS (склад) и т.д. Каждый из них можно использовать как самостоятельно, так и комплексно.

NERPA ТОиР — это система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, разработанная компанией Новософт. NERPA ТОиР автоматизирует операции, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, включая планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт. Система позволяет создавать графики работ, контролировать их выполнение, учитывать затраты и управлять запасами.


14.02.2025 Система Nerpa ERP компании «Новософт» получила сертификат совместимости с операционной системой «ОСнова». 1
08.10.2024 Платформа Nerpa ERP получила сертификат совместимости с операционной системой «Ред ОС» 1
22.08.2024 Автоматизация пищевого производства с помощью системы EAM BOX NERPA для управления оборудованием и ТОиР. 2
23.07.2024 «Новософт» внедряет систему NERPA ТОиР в компании «Роксор Консьюмер» для повышения эффективности производственных процессов 1
20.05.2024 Казахстанское предприятие выбирает российское ПО для учета оборудования и автоматизации техобслуживания 2
21.12.2023 Handy Backup – обновление сертификата совместимости с «1С» 1
16.05.2023 Merlion стала дистрибьютором программных продуктов компании «Новософт» 1
12.08.2022 Программное обеспечение компании «Новософт» будет внедрено на одном из предприятий Казахстана 2
31.05.2022 Решение «Новософт» для обслуживания бюджетных учреждений внедрено в работу объекта культуры 1
25.02.2022 «Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Novosoft NERPA и организации, системы, технологии, персоны:

Novosoft - Новософт 35 9
8259 2
VK - Mail.ru Group 3456 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
Merlion - Мерлион 808 1
Roxor Consumer - Роксор Консьюмер 1 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
А7Агро-ОМК - Оренбургский Молочный Комбинат 1 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 783 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30889 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10258 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50829 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 401 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6695 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2380 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 855 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1253 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25473 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19527 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 457 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 1
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