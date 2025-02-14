Novosoft NERPA
Система NERPA представляет собой модульную ERP-программу для управления ресурсами предприятия и бизнес-процессами. NERPA включает несколько модулей - EAM (управление активами), ECM (электронные документы), WMS (склад) и т.д. Каждый из них можно использовать как самостоятельно, так и комплексно.
NERPA ТОиР — это система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, разработанная компанией Новософт. NERPA ТОиР автоматизирует операции, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, включая планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт. Система позволяет создавать графики работ, контролировать их выполнение, учитывать затраты и управлять запасами.
Novosoft NERPA и организации, системы, технологии, персоны:
|Novosoft - Новософт 35 9
|1С 8259 2
|VK - Mail.ru Group 3456 1
|Box inc - box.com - box.net 360 1
|Ред Софт - Red Soft 718 1
|Merlion - Мерлион 808 1
|Roxor Consumer - Роксор Консьюмер 1 1
|ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
|А7Агро-ОМК - Оренбургский Молочный Комбинат 1 1
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