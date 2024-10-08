Платформа Nerpa ERP получила сертификат совместимости с операционной системой «Ред ОС»

ИТ-компания «Новософт», разработчик системы Nerpa ERP, и компания «Ред Софт», создатель операционной системы «Ред ОС», заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. В рамках партнерства проведена серия тестов, подтвердившая полную совместимость Nerpa ERP с «Ред ОС» версий 7.3 и 8, без ограничений по функциональности. Теперь Nerpa ERP, предназначенная для управления оборудованием, планирования ТОиР, автоматизации метрологических служб и других бизнес-процессов, сертифицирована для работы на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

В условиях глобальных ИТ-вызовов и стремления России к технологической независимости, замена зарубежного ПО становится не просто стратегической задачей, но необходимостью для устойчивого экономического роста.

Для перехода на преимущественное использование отечественного ПО требуется комплексный подход. Необходимо замещать все элементы ИТ-инфраструктуры: от операционных систем до прикладных решений, таких как Nerpa ERP. Только полное замещение может обеспечить устойчивый техностек, гарантирующий безопасность данных, а также гибкость, производительность и масштабируемость. В этом контексте совместимость с отечественными решениями становится ключевым преимуществом для бизнеса.

Сотрудничество «Новософт» и «Ред Софт» — пример того, как российские компании совместными усилиями создают устойчивую ИТ-экосистему для поддержки критической инфраструктуры и бизнес-процессов.

Таким образом, сертификация Nerpa ERP для работы на «Ред ОС» не только расширяет функциональные возможности платформы, но и играет важную роль в обеспечении технологической независимости российских компаний, готовых к цифровой трансформации.