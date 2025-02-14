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Система Nerpa ERP компании «Новософт» получила сертификат совместимости с операционной системой «ОСнова».

Компания «Новософт» объявила о получении сертификата совместимости системы Nerpa ERP с операционной системой «ОСнова». Сертификация Nerpa ERP для работы с «ОСнова» расширяет возможности предприятий по внедрению отечественных программных решений, отвечающих современным требованиям информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

Nerpa ERP — универсальная система управления, разработанная для автоматизации процессов в различных отраслях, включая государственные учреждения, промышленность и финансовый сектор. Ранее система Nerpa ERP прошла тестирование на совместимость с российскими операционными системами Astra Linux и «Ред ОС».

Операционная система «ОСнова», разработанная АО «НППКТ» и сертифицированная ФСТЭК, применяется в государственных учреждениях, промышленности, финансовом секторе и других отраслях, где критически важна безопасность данных.

В условиях растущей потребности в технологической независимости использование программного обеспечения российского производства становится важнейшим фактором для обеспечения стабильности и безопасности критически значимых процессов. Совместимость Nerpa ERP с отечественными операционными системами, включая «ОСнова», позволяет предприятиям минимизировать зависимость от зарубежных технологий и адаптироваться к современным реалиям рынка.

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Nerpa ERP помогает управлять активами, документооборотом, оборудованием, техническим обслуживанием и ремонтами, а также метрологическими процессами, обеспечивая при этом высокий уровень информационной безопасности. Благодаря модульному подходу система адаптируется под потребности организаций, включая точный учет, планирование и соблюдение строгих нормативных стандартов.

Совместимость с операционной системой «ОСнова» расширяет возможности применения системы Nerpa ERP в средах с повышенными требованиями к технологической независимости и защите данных.

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