Разделы

Цифровизация Внедрения
|

На агропромышленном комплексе «Танаис» внедряется система управления активами и обслуживанием оборудования Nerpa EAM

Компания ООО «Новософт развитие» приступила к внедрению программного обеспечения Nerpa EAM на агропромышленном комплексе «Танаис» — российской производственной площадке, на территории которой реализуется комплексный селекционно-семеноводческий проект. Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие».

С целью повышения эффективности эксплуатации оборудования и прозрачности процессов технического обслуживания было принято решение внедрить систему Nerpa EAM — специализированное решение для управления активами и обслуживанием.

В рамках проекта реализуется базовый функционал, подходящий под специфику комплекса «Танаис». Система охватывает полный учет производственного оборудования, автоматизацию формирования графиков планового обслуживания и фиксацию внеплановых работ.

Отдельный акцент сделан на управлении запасами: по запросу заказчика в систему добавлен функционал учета расходных материалов и запчастей с детализацией по каждому оборудованию.

Внедрение охватывает всю территорию производственного комплекса «Танаис» и направлено на создание единой цифровой среды для учета и управления всеми видами техобслуживания.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Nerpa EAM — платформа для автоматизации управления активами и технического обслуживания, применимая в любых отраслях и масштабах бизнеса. Система настраивается под требования конкретного заказчика и успешно используется в промышленности, энергетике, логистике, здравоохранении, сельском хозяйстве и других сферах.

Внедрение Nerpa EAM поможет усилить контроль и повысить управляемость процессов технического обслуживания и ремонтов на комплексе ООО «Танаис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще