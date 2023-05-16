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Merlion стала дистрибьютором программных продуктов компании «Новософт»

Merlion и «Новософт», российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и системной интеграции, сообщили о подписании дистрибьюторского соглашения.

В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать среди своих партнеров и их заказчиков один из ключевых продуктов компании – Handy Backup, программу для резервного копирования и восстановления данных. Решение Handy Backup может использоваться в государственных структурах, так как оно занесено в Единый реестр российского программного обеспечения для ЭВМ и баз данных.

Также портфель Merlion в товарной категории «Программное обеспечение» пополнился системой Nerpa, представляющей собой модульную ERP-программу для управления ресурсами предприятия и бизнес-процессами. Nerpa включает несколько модулей – EAM (управление активами), ECM (электронные документы), WMS (склад) и т.д.

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Безопасность

Подписанное дистрибьюторское соглашение распространяется и на два других продукта компании «Новософт». Система АСОМИ для автоматизации работы метрологической службы предприятия (поверки, калибровки, заказ-наряды, графики и отчёты, учёт запчастей и т.д.), способная работать как часть модуля Nerpa EAM. Converter RTF to XML переводит документы в корректные для печати и просмотра форматы XML, PDF, HTML, PostScript, TXT, PCL, SVG, AWT, Print, MIF и другие.

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