Программное обеспечение компании «Новософт» будет внедрено на одном из предприятий Казахстана

Российская компания «Новософт» осуществляет экспорт программного обеспечения. Заявки на внедрение ПО поступают, в том числе из Белоруссии и Казахстана.

Недавно компания провела тендер и подписала соглашение с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на установку NERPA EAM BOX. В активах предприятия – оборудование по производству тепло- и электроэнергии и другие машины. Число специалистов предприятия составляет более 200. Об этом CNews сообщили представители «Новософт».

Деятельность платформы по техническому обслуживанию и ремонту NERPA EAM направлена на автоматизацию сервиса оборудования, процесса организации выездных работ и контроля за расходом материалов.

Системы измерения ТОО «Текелийский энергокомплекс» включают приборы, которые не имеют подключения к сети и, соответственно, не передают показатели в систему NERPA в автоматическом формате. Планируется что, система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, будет дополнительно иметь функционал по занесению и учету данных сотрудниками предприятия самостоятельно.

При переоборудовании и усовершенствовании работы энергокомплекса планируется ввод в действие модуля SCADA, который предназначен для отслеживания работы оборудования в режиме реального времени.

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Также, согласно достигнутой договоренности, будет проведена синхронизация с ПО «1С» в отношении осуществления бухгалтерских операций по складу и трудовым ресурсам. В дальнейшем планируется реализация функционала учета трудовых ресурсов в ходе ТОиР.

Первоначально внедрение решения NERPA EAM начнется с адаптации системы и обучения специалистов. Предусмотрено, что на первых этапах работы российское программное обеспечение от компании «Новософт» будет эксплуатироваться в пилотном режиме.

В штатных ситуациях техническая поддержка будет оказываться сотрудниками компании «Новософт» дистанционно, при необходимости предполагаются подключения к программному обеспечению энергокомплекса удаленно с соблюдением правил конфиденциальности в части информации заказчика.