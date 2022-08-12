Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Программное обеспечение компании «Новософт» будет внедрено на одном из предприятий Казахстана

Российская компания «Новософт» осуществляет экспорт программного обеспечения. Заявки на внедрение ПО поступают, в том числе из Белоруссии и Казахстана.

Недавно компания провела тендер и подписала соглашение с ТОО «Текелийский энергокомплекс» на установку NERPA EAM BOX. В активах предприятия – оборудование по производству тепло- и электроэнергии и другие машины. Число специалистов предприятия составляет более 200. Об этом CNews сообщили представители «Новософт».

Деятельность платформы по техническому обслуживанию и ремонту NERPA EAM направлена на автоматизацию сервиса оборудования, процесса организации выездных работ и контроля за расходом материалов.

Системы измерения ТОО «Текелийский энергокомплекс» включают приборы, которые не имеют подключения к сети и, соответственно, не передают показатели в систему NERPA в автоматическом формате. Планируется что, система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, будет дополнительно иметь функционал по занесению и учету данных сотрудниками предприятия самостоятельно.

При переоборудовании и усовершенствовании работы энергокомплекса планируется ввод в действие модуля SCADA, который предназначен для отслеживания работы оборудования в режиме реального времени.

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС
Облачные сервисы

Также, согласно достигнутой договоренности, будет проведена синхронизация с ПО «» в отношении осуществления бухгалтерских операций по складу и трудовым ресурсам. В дальнейшем планируется реализация функционала учета трудовых ресурсов в ходе ТОиР.

Первоначально внедрение решения NERPA EAM начнется с адаптации системы и обучения специалистов. Предусмотрено, что на первых этапах работы российское программное обеспечение от компании «Новософт» будет эксплуатироваться в пилотном режиме.

В штатных ситуациях техническая поддержка будет оказываться сотрудниками компании «Новософт» дистанционно, при необходимости предполагаются подключения к программному обеспечению энергокомплекса удаленно с соблюдением правил конфиденциальности в части информации заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода
Показать еще