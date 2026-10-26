На ИИ зарабатывают только ИТ-гиганты США. Его покупатели не получают ощутимых финансовых выгод

ИИ на пользу ИТ-гигантам США

Инвестиции во внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) постепенно начинают окупаться, но пока в основном в случае с крупными технологическими компаниями, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на результаты исследования Daily Spark компании Apollo Global Management.

Бум технологий ИИ действительно спровоцировал рост расходов на ИТ, но выгоду из этого в США извлекают преимущественно семеро ИТ-гигантов из индекса S&P 500: рост капиталовложений в ИИ позволил им добиться заметного повышения рентабельности продаж и выручки в расчете на одного сотрудника. В числе таких компаний, к примеру, Amazon, Apple, Google, а также Nvidia и Microsoft.

Остальные же 473 компании этим похвастаться не могут, утверждает Торстен Слок (Torsten Sløk), главный экономист и партнер Apollo. При этом экспертам не удалось обнаружить доказательств того, что вопреки колоссальным инвестициям в ИИ внедрение технологии не способствует росту производительности труда.

kenshinstock / Фотобанк Фрипик ИИ на пользу ИТ-гигантам США

«Несмотря на огромные инвестиции и всю шумиху вокруг ИИ, технология не принесла корпоративной Америке за пределами технологической сферы никакой финансовой выгоды», – отметил Слок.

Без ощутимого эффекта

Изменение масштабов использования ИИ-моделей в большую сторону может приводить к быстрому росту расходов, так как многие провайдеры доступа к коммерческим моделям взимают плату за использование токенов, и счета растут по мере увеличения сложности задач, решаемых работниками организациями или автономными ИИ-агентами.

Токены – мелкие фрагменты, на которые разбивается текст исходного запроса к нейросети для последующих обработки и выдачи пользователю результата, который также формируется из набора токенов.

В июне 2026 г. глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что стоимость ИИ-вычислений на человека в его компании теперь превышает размер зарплаты ее сотрудников. Ранее генеральный директор Mercor Брендан Фуди (Brendan Foody) сообщил, что стартап тратит на токены для внутренних агентов больше, чем на фонд оплаты труда.

По словам Слока, бизнес теперь склонен рассматривать расходы на токены, скорее, как новую статью расходов, нуждающуюся в особом контроле, а не в качестве инвестиции в дальнейший рост. Компании, имеющие венчурное финансирование, тратят на токены больше, чем другие участники рынка. У более зрелых игроков при этом меньше стимулов переходить на более современные и дорогостоящие модели, когда в доступе имеются более дешевые альтернативы, все еще хорошо справляющиеся со своими задачами.

ИИ должен способствовать росту бизнес-показателей

В сложившейся ситуации для компаний, предоставляющих доступ к ИИ-моделям на коммерческой основе, становится затруднительным продолжать опираться на ранее выбранную бизнес-модель, которая предполагает формирование стабильного источника доходов за счет роста популярности, предлагаемой клиентам технологии, отмечает Tom’s Hardware.

Увеличение объемов продаж вычислительных мощностей или услуг доступа к ИИ-моделям способны положительным образом повлиять на бизнес-показатели провайдера. Однако подобная схема работает только в том случае, если клиент зафиксирует сопоставимый рост показателей производительности труда, выручки или снижения операционный расходов и продолжит покупать токены в прежнем темпе.

«ИИ не понимает, что такое подотчетность, доверие, корпоративная культура, неписаные правила, этические компромиссы или справедливость – все то, что формирует репутационные риски и в конечном счете влияет на рост выручки и размер прибыли, – считает эксперт Apollo. – Суть в том, что будущее ИИ будет определяться индексом S&P 493, а не Mag 7 [Magnificent 7 – "Великолепная семерка" крупнейших технологических компаний из индекса S&P 500; – прим. CNews], и пока нет никаких признаков того, что выручка или маржа компаний [после внедрения ИИ-инструментов], не относящихся к технологическому сектору, демонстрируют рост».

Аналитики Apollo указывает на то, что переход на ИИ в настоящее время осуществила сравнительно небольшая группа компаний технологического профиля. В других же организациях ИИ применяется не столь широко либо применяется, но не приносит заметной выгоды.

Пока ИИ не найдет массового применения в иных отраслях и не поможет бизнесу добиться положительного результата, его вклад в экономику в целом будет оставаться небольшим.