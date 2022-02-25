«Новософт» внедрила ПО SCADA Nerpa на производстве ОМК

Новосибирская ИТ-компания «Новософт» внедрила собственное программное обеспечение SCADA Nerpa на производстве Оренбургского молочного комбината. Решение позволяет оптимизировать технологические процессы, уменьшить количество издержек и организовывать ремонтные работы с помощью понятных графических интерфейсов.

«А7 агро – Оренбургский молочный комбинат» – центр производства и поставки молочной продукции в Оренбургской области. Предприятие ежедневно обрабатывает несколько сотен тонн сырья и выпускает в продажу около 60 наименований продовольственных товаров. Промышленный объект подобных масштабов требует бесперебойной работы оборудования с эффективно организованной системой техобслуживания. Комбинат доверил внедрение решения автоматизации технологических процессов и ТОиР новосибирской компании «Новософт». По словам ведущего инженера по автоматизации и механизации производственных процессов Сергея Савельева, при поиске системы для планирования ремонтов главным критерием была возможность автоматизированного получения данных о работе оборудования.

В рамках поставки ПО для «А7 агро-ОМК» компания «Новософт» решила задачи контроля и диагностики оборудования для обработки молочной продукции, автоматического оценивания объёма плановых работ и их ранжирования по приоритетности, а также внедрения графического интерфейса для менеджмента рабочих процессов. Система SCADA Nerpa позволила систематизировать и структурировать используемое на предприятии оборудование, а также наладить его мониторинг, диагностику и техническое обслуживание.

Команда специалистов «Новософт» устанавливала разработанное решение дистанционно, что позволило сократить время внедрения и избежать дополнительных затрат. Также разработчики провели онлайн-тренинги по использованию ПО для персонала комбината в реальном времени.