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Решение «Новософт» для обслуживания бюджетных учреждений внедрено в работу объекта культуры

Платформа NERPA EAM новосибирской компании «Новософт» успешно установлена в рамках реализации процедур по тендеру ООО «Промсервис» на техническое обслуживание одного из старейших театров Санкт-Петербурга. «Промсервис» работает на рынке России с 2016 г. В кейсах компании – поставки оборудования для промышленных предприятий, планировка, возведение и содержание различных помещений. Об этом CNews сообщили представители «Новософт».

Согласно положениям контракта по тендеру, ПО ИТ-компании обеспечивает ведение учета и контроль степени износа активов учреждения, которые включают оценку и анализ износостойкости сетей и оснащения, выявление неполадок, нарушений условий эксплуатации техники – планирование ТО и составление регламентов ремонтов. Дополнительно платформа выдает рекомендации о времени и протоколе устранения неисправностей и формирует отчеты.

NERPA EAM обладает преимуществами по удобству и надежности среди аналогов ПО, которое автоматизирует и совершенствует процессы обслуживания бюджетных учреждений. Среди плюсов: интуитивно-понятная навигация, простота интерфейса, широта функционала, высокий уровень безопасности данных организации, оперативность в предоставлении показателей о необходимой модернизации и наличии повреждений оборудования.

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В результате внедрения системы NERPA проведена оптимизация и повышена эффективность администрирования учреждения, сокращены затраты на сервис оборудования при соблюдении стандартов эксплуатации техники и безопасности труда. «Новософт» является самостоятельным разработчиком ПО, решения компании внесены в реестр российского ПО, что актуально при сохранении в России курса на импортозамещение в сфере информационных технологий.

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