«Новософт» внедряет систему NERPA ТОиР в компании «Роксор Консьюмер» для повышения эффективности производственных процессов

ООО «Новософт развитие» объявляет о начале внедрения программы для технического обслуживания и ремонта (ТОиР) производственного оборудования в рамках заключенного договора с ЗАО «Роксор Консьюмер» (Roxor Consumer). Система NERPA ТОиР позволит отслеживать местоположение оборудования, сроки его использования, а также планировать и контролировать необходимые ремонты. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

NERPA ТОиР — это система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, разработанная компанией «Новософт». NERPA ТОиР автоматизирует операции, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, включая планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт. Система позволяет создавать графики работ, контролировать их выполнение, учитывать затраты и управлять запасами.

Основная цель NERPA ТОиР — снижение затрат на обслуживание и повышение эффективности работы оборудования.

Централизованная база данных будет содержать всю информацию об оборудовании компании «Роксор Консьюмер», что упростит и ускорит процессы управления и обслуживания. В системе будет учтено около 150 единиц оборудования, обеспечив полную прозрачность и контроль над производственными активами.

Внедрение программного обеспечения планируется завершить в течение шести месяцев. Компания «Новософт» проведет обучение сотрудников компании «Роксор Консьюмер» работе с новой системой и окажет всестороннюю поддержку на всех этапах внедрения и последующей эксплуатации программного обеспечения.