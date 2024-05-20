Казахстанское предприятие выбирает российское ПО для учета оборудования и автоматизации техобслуживания

Компания по разработке программного обеспечения ООО «Новософт развитие» объявляет о начале сотрудничества с ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции», предприятием в отрасли производства теплоизоляционных материалов в Казахстане. Это партнерство направлено на внедрение системы управления активами NERPA EAM, которая станет важным элементом цифровой трансформации на предприятии. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт развитие».

Система NERPA EAM от «Новософт», предназначенная для управления активами, позволит заводу автоматизировать процессы учета, технического обслуживания и ремонта, мониторинга и управления оборудованием, повышая тем самым эффективность работы и снижая издержки.

В рамках стратегии международного сотрудничества компания «Новософт» работает с предприятиями стран ближнего зарубежья. Опыт работы на международном уровне позволил «Новософт» разработать и отладить эффективные схемы сотрудничества, учитывая особенности законодательства, условия оплаты и поставки разных стран.

Компания «Новософт» также взаимодействует с университетами СНГ, предлагая программное обеспечение для использования в учебном процессе.

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«Новософт» — разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для управления бизнес-процессами.

EAM NERPA — это система управления активами, разработанная «Новософт» для оптимизации процессов мониторинга, учета и управления оборудованием на предприятиях, автоматизации технического обслуживания и ремонта. Система обеспечивает повышение операционной эффективности и сокращение издержек, предоставляя пользователям инструмент для реализации цифровой трансформации и поддержки устойчивого развития бизнеса.