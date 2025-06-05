Новая версия Handy Backup 8.6.3

Компания «Новософт развитие» объявляет о выпуске обновленной версии Handy Backup 8.6.3 — программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных на персональных компьютерах и серверах. Новая версия включает улучшения, направленные на повышение эффективности и надежности работы плагинов для резервного копирования электронной почты и S3-совместимых облачных хранилищ. Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие».

Для плагина Email повышена стабильность при работе под высокой нагрузкой, особенно при резервном копировании большого объема писем. За счет оптимизации снижен риск сбоев и повышена скорость выполнения задач.

«Мы отлично понимаем, насколько для бизнеса важно организовать стабильное резервное копирование почтовых данных, особенно когда речь идет о критически важной информации, деловой переписке или вложениях, — сказал Антон Чмарак, руководитель отдела развития Handy Backup. — Именно поэтому мы продолжаем уделять особое внимание поддержке популярных почтовых сервисов. В новой версии мы значительно повысили стабильность плагина Email, работающего по протоколу IMAP. Теперь при обработке больших объемов данных и под высокой нагрузкой процесс резервного копирования выполняется корректно и без сбоев. Также мы доработали S3-плагин, который теперь стабильно работает с такими облачными платформами, как Backblaze, Alibaba и другими облаками, совместимыми с S3-протоколом, обеспечивая надежную передачу данных».

Handy Backup предлагает расширенные возможности для резервного копирования электронной почты по протоколу IMAP, включая популярные почтовые сервисы — «Яндекс Почту», Mail.ru, «Рамблер» и др. Программа поддерживает сценарии восстановления и миграции писем: возврат в исходную папку, перенос в другой почтовый ящик или на новый адрес. Также доступен просмотр резервных копий в оригинальном формате EML без необходимости полного восстановления данных.