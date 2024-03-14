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Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением

В новой версии программы для резервного копирования данных Handy Backup от компании ООО «Новософт развитие» добавлена поддержка SSL-шифрования для PostgreSQL и MySQL. Этот протокол шифрования защищает данные, которые передаются между серверами баз данных и инструментом резервного копирования, от возможных перехватов и несанкционированного доступа. Также внесены изменения в плагин PostgreSQL, который теперь совместим с последней версией PostgreSQL 16. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

Руководитель разработки и развития Handy Backup Дмитрий Самборский: «Мы постоянно стремимся к совершенствованию наших продуктов, с целью обеспечения пользователям максимальной защиты и удобства использования. Внедрение SSL-соединений представляют собой еще один важный этап в повышении качества наших решений. При установке SSL-соединения между Handy Backup и базами, данные передаются в зашифрованном виде. Также мы придаем большое значение актуальности наших продуктов, поэтому адаптировали плагин PostgreSQL для совместимости с 16 версией».

Handy Backup - это полнофункциональное решение для создания резервных копий, которое обеспечивает защиту и безопасное хранение различных типов данных. Программа может выполнять бэкап всех популярных СУБД, включая резервное копирование PostgreSQL, «», MySQL, Oracle, а также файлов, электронной почты, виртуальных машин, NAS, FTP, облачных хранилищ и других видов данных.

Интерфейс Handy Backup позволяет управлять процессами создания резервных копий через консоль. Handy Backup подходит для потребностей как малых, так и средних предприятий.

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ООО «Новософт развитие» – разработчик программного обеспечения, специализирующийся в области резервного копирования данных с 2004 г. Компания предлагает решения, созданные для удовлетворения потребностей как бизнес-сектора, так и частных пользователей.

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