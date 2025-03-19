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Handy Backup прошел сертификацию и подтвердил свою совместимость с операционной системой «Ред ОС» 8

Компания «Новософт Развитие» представила новый агент для программного обеспечения Handy Backup Server Network, который полностью совместим с операционной системой «Ред ОС» 8. Обновление предоставляет дополнительные возможности для резервного копирования и защиты данных пользователей операционной системы от «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт Развитие».

Агент поддерживает ключевые плагины, включая решения для резервного копирования Amazon S3 и других облачных сервисов, совместимых с S3, баз данных PostgreSQL, а также традиционного файлового бекапа. Данный набор функциональных возможностей дает пользователям гибкость в выборе оптимальных решений для различных типов данных. Процесс бэкапа осуществляется через панель управления на платформе Windows, в то время как агенты, установленные на «Ред ОС» 8, обеспечивают работу в рамках данной операционной системы.

Специалисты компаний «Новософт Развитие» и «Ред Софт» провели серию испытаний, которые подтвердили полную совместимость программного обеспечения Handy Backup Server Network с операционной системой. На основании полученных результатов был выдан сертификат, который подтверждает корректную работу плагинов и функций Handy Backup, обеспечивающих безопасное и надежное резервное копирование данных «Ред ОС» 8.

«Резервное копирование для пользователей «Ред ОС» 8 критически важно для организаций, где защита данных является приоритетом. Решение имеет особое значение для корпоративных пользователей и государственных структур, которым необходимы надежные средства для обеспечения безопасности данных и соблюдения высоких стандартов функциональности», — отметил Дмитрий Самборский, директор по развитию Handy Backup.

Handy Backup поддерживает автоматизацию бэкапа, позволяя настроить регулярное создание копий данных по расписанию без необходимости вмешательства пользователя. Кроме того, Handy Backup обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря встроенному шифрованию с использованием алгоритмов AES-256 и AES-128, что гарантирует конфиденциальность и защиту информации на всех этапах хранения и передачи. Система email-уведомлений позволяет пользователю своевременно получать информацию о статусе выполнения задач, а детализированные логи фиксируют все этапы выполненных операций для удобства мониторинга процесса бэкапа.

Программное обеспечение Handy Backup уже поддерживает операционные системы Debian, Ubuntu, «Альт» и «ОСнова». Компания продолжает работать над расширением совместимости с различными операционными системами и разработкой новых плагинов для удовлетворения потребностей пользователей.

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