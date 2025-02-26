Handy Backup успешно прошел сертификацию и теперь поддерживает «ОСнова» для эффективного резервного копирования

Компания «Новософт» представила обновленный агент для Handy Backup Server Network, обеспечивающий резервное копирование рабочих станций на ОСОН «ОСнова». Агент поддерживает сохранение данных файловой системы, резервное копирование баз данных PostgreSQL, а также работу с Amazon S3 и другими S3-совместимыми облачными хранилищами. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

С помощью централизованной панели управления на Windows пользователи могут настраивать процессы резервного копирования и восстановления данных на рабочих станциях с «ОСнова». Это решение востребовано среди государственных учреждений, образовательных организаций и корпоративных клиентов, которым критически важны высокая безопасность, стабильность и удобство администрирования резервных копий.

Сертификат совместимости подтверждает стабильную и корректную работу Handy Backup Server Network с операционной системой «ОСнова». Он выдан на основании испытаний, проведенных специалистами АО «НППКТ» — разработчика ОС, в ходе которых программное обеспечение успешно продемонстрировало совместимость с файловой системой, базами данных и сетевыми хранилищами. Тестирование включало проверку корректности резервного копирования и восстановления данных, работы с шифрованием и безопасности передаваемых данных. Полученный сертификат гарантирует, что Handy Backup Server Network может использоваться в инфраструктуре на базе «ОСнова» без рисков для целостности и доступности информации.

«Существует распространенное мнение, что Linux-системы менее уязвимы для кибератак, но практика показывает обратное. Современные угрозы, включая атаки на серверные инфраструктуры и шифровальщиков, затрагивают и корпоративные среды на базе Linux. Поэтому обеспечение надежного резервного копирования критически важно для защиты данных, особенно в организациях с высокими требованиями к безопасности и стабильности. Мы рады предложить пользователям «ОСнова» проверенное и сертифицированное решение, которое поможет минимизировать риски и обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры», — сказал Дмитрий Самборский, директор по развитию Handy Backup.

Handy Backup Server Network предлагает гибкие возможности для резервного копирования данных на «ОСнова». Пользователи могут создавать резервные копии файлов и папок, сохраняя их локально, на NAS, FTP/SFTP/FTPS-серверах или в сетевых хранилищах, используя сетевой агент для Windows. Также поддерживаются облачные сервисы, такие как «Яндекс Диск»/»Облако», VK Cloud, Mail.ru, Hotbox/Icebox и др.

Методы копирования позволяют выбирать между полным, инкрементным, дифференциальным и смешанным резервированием, а автоматизация по расписанию обеспечивает защиту данных без вмешательства пользователя. Дополнительно предусмотрены шифрование Blowfish, AES-128 и AES-256, архивирование в ZIP и возможность «горячего» бэкапа без остановки работы системы.

Handy Backup совместим с рабочими станциями под операционными системами «Ред ОС», Debian, Ubuntu, «Альт» и продолжает расширять список поддерживаемых платформ.