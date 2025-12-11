Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие»

Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решения на уровне обмена данными в режиме управляемого приложения и возможность использования Handy Backup для регламентного резервного копирования данных «1С» в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие».

«Для организаций, работающих с «1С», действующий сертификат совместимости остается важным ориентиром при выборе программы для бэкапа данных. Обновленный сертификат подтверждает, что Handy Backup можно уверенно использовать для создания задач резервного копирования и восстановления баз данных «1С». Для партнеров и интеграторов это помогает быстрее включать Handy Backup в проекты с «1С» и проходить согласования», – сказал Антон Чмарак, руководитель разработки Handy Backup.

Handy Backup также имеет сертификаты совместимости с рядом отечественных программных и аппаратных платформ. Компания планомерно расширяет перечень таких подтверждений и поддерживает их актуальность, чтобы программу можно было применять в разных ИТ инфраструктурах.