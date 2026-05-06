Handy Backup для Linux расширяет возможности резервного копирования серверов и рабочих станций

В версии 8.6.9 Handy Backup Server Network обновлены сетевые агенты для резервного копирования серверов и рабочих станций Linux. Обновленное решение поддерживает «Альт» 10, Debian 12 и 11, «ОСнова» 2.11, «Ред ОС» 8 и 7, а также Ubuntu 22.04, что расширяет возможности бэкапа Linux в корпоративной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт Развитие».

Для рабочих станций Linux под управлением Windows-панели Handy Backup теперь доступны плагины облачных хранилищ, такие, как «Яндекс Диск», VK Cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive и другие сервисы. Это позволяет включать Linux машины в централизованную систему резервного копирования и настраивать отправку данных в облако из единого интерфейса.

Такой подход упрощает администрирование смешанной ИТ инфраструктуры, где вместе используются Windows и Linux рабочие станции, серверы и удалённые узлы. Администратор может создавать задания резервного копирования, задавать расписание, выбирать нужные каталоги и контролировать выполнение операций в одном месте. Использование облачных хранилищ повышает отказоустойчивость резервного копирования, помогает хранить копии вне основной площадки и снижает риск потери данных при сбоях оборудования, ошибках пользователей или проблемах с локальной инфраструктурой.

«Мы продолжаем развивать Handy Backup, как решение для резервного копирования серверов и рабочих станций не только операционных систем Windows, но и Linux. Обновление сетевых агентов для Linux расширяет возможности программы и позволяет использовать дополнительные плагины при настройке задач из централизованной панели управления», – сказал Антон Чмарак, руководитель разработки Handy Backup.

Для всех перечисленных дистрибутивов Linux доступен плагин резервного копирования PostgreSQL. Для «Альт» 10 и Ubuntu 22.04 дополнительно поддерживаются плагины для бэкапа MySQL и MariaDB.

Также для Linux агентов теперь поддерживается более удобный вариант установки. Наряду с установкой через архив tar.gz теперь можно использовать готовые пакеты, в которых необходимые зависимости уже настроены заранее. Это снижает количество ручных действий при развертывании и помогает быстрее подключать Linux машины к общей системе резервного копирования.