Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Chrome без предупреждения и уведомлений скачивает на ПК пользователей файлы для работы ИИ-модели Gemini Nano. Один такой архив занимает 4 ГБ, и все это на фоне дефицита накопителей. Удалить файлы невозможно – Chrome тут же скачивает их заново, и снова без спроса.

Chrome растет вширь

Браузер Google Chrome стал втайне от пользователей скачивать на их ПК файлы, необходимые для работы нейросетевой модели Gemini Nano. Как пишет Neowin, разрешение у пользователей Chrome не спрашивает – он делает все в фоновом режиме, и узнать о случившемся можно только по внезапно сократившемуся свободному месту на системном диске ПК.

Скачиваемые Chrome файлы довольно «тяжелые». К примеру, файл weights.bin займет сразу 4 ГБ на диске. В российских реалиях такое самовольное скачивание приближает каждого пользующегося Chrome к замедлению домашнего интернета – как сообщал CNews, провайдеры стали резать своим абонентам скорость за то, что те качают слишком много информации.

Growtika / Unsplash Chrome становится слишком много

Также нельзя не отметить, что SSD и HDD на фоне дефицита накопителей резко выросли в цене. В таких условиях на счету каждый свободный гигабайт. Помимо этого, ресурс любого SSD измеряется именно в количестве скачанной на него информации. То есть действия Google еще и немного вредят пользователям на аппаратном уровне.

Словно вирус

Стандартное в таких случаях решение, выраженное в собственноручном принудительном удалении самовольно скачанных файлов, здесь не сработает. Chrome позволит удалить weights.bin и даже не станет «ругаться» на его отсутствие.

Однако затем браузер Google повторит весь процесс – потратит еще 4 ГБ пользовательского трафика и займет столько же места в памяти накопителя. Все последующие удаления файла приведут к аналогичному результату.

К моменту выхода материала в настройках стабильной сборки Chrome не было общедоступной опции запрета скачивания файлов для Gemini Nano.

Найти файл weights.bin можно в папке OptGuideOnDeviceModel. Она расположена в пользовательском каталоге Google по адресу AppData/Local/Google/Chrome/User Data/OptGuideOnDeviceModel/.

Что же делать

К моменту выхода материала существовал лишь один способ запретить Chrome скачивать файлы для Gemini Nano. Для этого нужно перейти в экспериментальные настройки, прописав в адресной строке chrome://flags.

На открывшейся странице нужно будет отключить два флага – Enables optimization guide on device и Prompt API for Gemini Nano. После этого нужно будет вручную удалить папку OptGuideOnDeviceModel со всем ее содержимым.

Google, как правило, регулярно удаляет экспериментальные флаги из Chrome, так что в одной из следующих версий браузера этот способ, вероятнее всего, перестанет работать.

Почему это важно

Проблема с потенциальной потерей 4 ГБ может ожидать не только пользователей Chrome. На этом браузере построено немало современных обозревателей, частично копирующих его возможности.

Следовательно, есть отличная от нуля вероятность, то файл weights.bin окажется в каталогах и сторонних браузеров.

С чрезмерной «прожорливостью» Chrome могут столкнуться миллиарды человек по всему миру ввиду того, что это самый популярный браузер на планете. Ему 18 лет, и к началу мая 2026 г. он занимал 68,02% мирового рынка браузеров против 66,21% годом ранее (данные StatCounter).

Ближайший к нему конкурент – Apple Safari, но у него всего лишь 17,04%, хотя в апреле 2025 г. было 17,23%.