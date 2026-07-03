Программа резервного копирования Handy Backup совместима с российской СУБД Jatoba

Компании «Газинформсервис» и «Новософт развитие» подтвердили совместимость российской СУБД «Ятоба» с программным обеспечением Handy Backup. Корректную работу решений при выполнении резервного копирования и восстановления данных подтвердили совместные испытания. По результатам тестирования специалисты компаний удостоверились в стабильности работы программного обеспечения и возможности его использования в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Для резервного копирования критична работа в полном цикле: создание, проверка целостности, восстановление на том же или другом экземпляре СУБД. Совместные испытания СУБД Jatoba с Handy Backup подтвердили работоспособность различных сценариев. Для эксплуатации в корпоративной среде это означает, что администратор может включить СУБД в уже существующий контур резервного копирования без ручной доработки процедур», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба».

«Российские организации все чаще строят инфраструктуру на базе отечественных решений. Подтверждение совместимости Handy Backup с СУБД Jatoba помогает заказчикам использовать резервное копирование в таких средах без дополнительных проверок и снижает риски при внедрении», — сказал Антон Чмарак, руководитель разработки Handy Backup.

Сертификат совместимости выдан для решения Handy Backup Server Network — системы централизованного резервного копирования серверов и рабочих станций. Дополнительно в ходе внутренних испытаний компании «Новософт» была подтверждена возможность использования Handy Backup Office Expert для резервного копирования баз данных под управлением СУБД «Ятоба» на одном сервере или рабочей станции.