Avision Авижн Инк

Avision - Авижн Инк

Avision Inc. — тайваньский производитель профессионального сканирующего оборудования. Продукция Avision используется в государственных учреждениях, финансовом секторе, образовании, здравоохранении и крупных корпорациях по всему миру. 

05.03.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» со сканерами Avision 3
26.11.2025 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж 3
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании 1
15.01.2025 Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше 1
10.12.2024 Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно 2
02.11.2024 Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux 1
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
16.10.2024 «Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение 1
25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh 1
04.03.2024 Отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии 1
16.05.2023 Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры 2
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1
07.02.2014 «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб. 1
13.07.2012 «Сбербанк» выбрал поставщиков документных сканеров: итоги конкурса 1
02.02.2012 «Ланит» купил дистрибуторский бизнес «Пирит» 1
27.02.2009 ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии 1
13.03.2003 Visioneer разработал новое поколение сканеров 1
22.11.2001 Avision выпустила новый сканер AV3200C 2
04.10.2001 MAS Elektronik AG представила новый сканер AV600U от Avision 2
28.08.2001 MAS Elektronik AG представила новые высокоскоростные сканеры от Avision 1
25.08.2000 Дефицит ПЗС-матриц компании Toshiba приведет к сокращению производства сканеров с разрешением 1200 dpi 1

