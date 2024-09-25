Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh

ДИТ Москвы закупил почти 3000 устройств печати на сумму 532,3 млн руб. Ведомство решило не закупать только отечественные решения, в списке оборудования китайские, японские и американские устройства. Контракт подписали с ООО «Поларис», который не первый год поставляет МФУ и другое оборудование для московских властей.



МФУ для московских властей

Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) закупил 3000 МФУ, принтеров, сканеров и плоттеров. Общая сумма закупки составила 532,3 млн руб., деньги выделены из городского бюджета.

Тендер опубликовали на сайте госзакупок 15 июля 2024 г. от имени Департамента Москвы по конкурентной политике. Поставщика выбрали 2 августа. Им стала компания ООО «Поларис», это был единственный желающий на исполнение заказа. Начальная сумма закупки при выборе поставщика не изменилась. Контракт на поставку подписали 21 августа.

Freepik Для исполнительных властей Москвы закупили 3000 устройств печати

Как следует из технического задания, устройства должны быть установлены в течение двух месяцев с момента подписания контракта.

Подробности тендера

В контракте заказчик указал конкретные модели закупаемых устройств. Для своих нужд ДИТ закупает 691 МФУ производства китайской компании Sindoh, за единицу товара заказчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробности у заказчика про решение закупить иностранные устройства и ожидает ответов.

Без российских решений все же не обошлось. Закупили 1092 МФУ от отечественного производителя устройств печати «Катюша». За один такой МФУ властям придется отдать от 130 до 402 тыс. руб. Кроме МФУ купили и отечественные принтеры все от того же производителя. За 934 принтера отдали почти 90 млн руб.

Про исполнителя контракта

«Поларис» — московская компания, образованная в 2008 г. По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент написания данного материала в ней работает 23 человека, CNews задал компании вопрос с целью уточнить этот момент и ожидает ответов. Сама компания является «дочкой» АО «ИТС-Групп», которая оказывает консультативную деятельность в области компьютерных технологий.

Любопытно, что на 2021 г. 60% «Полариса» владела российская компания «Катюша». В 2023 г. была полностью выкуплена «ИТС-Групп» (по данным «Контур.Фокус»).

Сам «Поларис» занимается поставкой средств печати для московских ведомств уже не первый раз. Только за 2023 г. компания заключила два контракта с ДИТ Москвы, три контракта с ГКУ «Информационный город» и семь контрактов с «Информационно-Аналитическим центром в сфере здравоохранения Москвы». А за период своего существования компания заработала на госконтрактах более 4 млрд руб.