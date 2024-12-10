Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно

Разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и поставщик компьютерного оборудования ПИРИТ договорились о сотрудничестве при продвижении своих продуктов. Компании будут реализовывать сканеры Avision с редактором ContentReader PDF для корпоративных пользователей отечественных операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Обработка бумажных документов и использование извлеченных из них данных является одним из ключевых бизнес-процессов во многих компаниях. На стадии практического импортозамещения российские заказчики нуждаются в полнофункциональных продуктах для потокового сканирования, совместимых с ОС на базе Linux. Особенно высокая потребность в таких решениях отмечается в государственном секторе.

ПИРИТ и Content AI провели тестирование совместимости документных сканеров Avision и многофункционального редактора для работы с документами ContentReader PDF и подтвердили устойчивость их работы в среде Linux.

Совместная поставка двух продуктов позволит заказчикам успешно реализовать актуальную задачу по замещению иностранного софта и обеспечить их качественным решением для сканирования и обработки бумажных документов

Документные сканеры Avision содержат встроенные автоподатчики бумаги, вмещающие до 500 страниц, и могут сканировать 120-240 изображений в минуту в зависимости от режима. Отсканированные изображения направляются напрямую в редактор ContentReader PDF, если пользователю необходимо извлечь информацию или внести корректировки в документ.

Редактор ContentReader PDF упрощает оцифровку, редактирование, обмен файлами и совместную работу над любыми типами документов. Редактор входит в реестр отечественного ПО и имеет статус продукта с искусственным интеллектом. ContentReader PDF подходит для импортозамещения и полностью заменяет иностранные программы ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat.

«В рамках перехода на отечественное программное обеспечение заказчики теперь могут использовать системное решение для сканирования документов на базе сканеров Avision и российского редактора ContentReader PDF для операционных систем семейства Linux, – отметила Елена Озерная, руководитель департамента документных сканеров компании ПИРИТ. – С учетом того, что две трети компаний в стране планируют переход на отечественный софт, мы уверены, что предлагаемое решение позволит сделать этот процесс более успешным и удобным. Заказчики получат не только готовое решение для сканирования под Linux, но и уверенность в технической поддержке в будущем».

«Готовность поставщиков оборудования и разработчиков софта сотрудничать при адаптации своих решений для Linux – это важный шаг для рынка, – сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI. – Объединяя свои усилия в решении задач импортозамещения, мы гарантируем своим заказчикам устойчивость всего бизнес-процесса по сканированию и обработке документов, а не только отдельной его части».