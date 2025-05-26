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Крепышев Алексей


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Онланта» и Fplus объединили экспертизу для развития инфраструктуры печати российских компаний 1
16.10.2024 «Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крепышев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 294 2
Brother - Brother Industries - Бразер 201 1
Printum - Принтум 8 1
Avision 18 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Pantum - Пантум 58 1
Konica Minolta 406 1
Xerox 1143 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
HP Inc. 5717 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5966 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1311 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1196 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1045 1
Двойников Дмитрий 6 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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