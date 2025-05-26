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Крепышев Алексей
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|«Онланта» и Fplus объединили экспертизу для развития инфраструктуры печати российских компаний 1
|16.10.2024
|«Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение 1
Крепышев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
|Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1045 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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