«Онланта» перевела печатную инфраструктуру группы компаний «Основа» на модель управляемого сервиса

ГК «Основа», российский девелопер, совместно с «Онлантой» (входит в группу компаний «Ланит») завершила проект по переводу печатной инфраструктуры на модель Managed Print Services (MPS). В результате компания получила централизованное управление парком печатных устройств, предсказуемый бюджет и прозрачный сервис с единым SLA.

До старта проекта печатная инфраструктура девелопера оставалась источником потенциальных сбоев и непредсказуемых расходов. Простои техники из-за отсутствия расходных материалов доходили до нескольких дней в месяц по отдельным локациям, а рутинное администрирование и контроль закупок ложились на внутренний ИТ-блок. Это отвлекало специалистов от ключевых цифровых проектов и снижало скорость бизнес-процессов.

Задача заключалась в том, чтобы перевести печать из категории потенциальных операционных рисков в полностью управляемый сервис. В рамках проекта «Онланта» обеспечила: полное сервисное покрытие всего парка печатной техники, включая восстановление ранее неисправных устройств; единую систему приема и обработки заявок с регламентированными сроками реакции и устранения инцидентов; предсказуемую модель закупки расходных материалов и ЗИП на основе квартального планирования; локальные склады и развитую логистику для достижения высокого процента устранений с первого выезда; аналитическую модель для оптимизации и модернизации печатного парка.

В результате внедрения MPS-модели компания минимизировала возможность операционных рисков, исключила простои из-за отсутствия расходников, а более чем 90% инцидентов стали закрываться с первого выезда. Внутренняя ИТ-служба была разгружена от рутинных задач и сосредоточилась на цифровой трансформации.

Дмитрий Горгиладзе, руководитель департамента информационных технологий группы компаний «Основа», сказал: «Сотрудничество с компанией „Онланта“ позволило нам стабилизировать работу печатной инфраструктуры — важного элемента в бизнес-процессах любой компании. Вместе с коллегами мы смогли наладить бесперебойную работу, оптимизировать трудо-, временные и финансовые затраты на обслуживание печатной техники и довольны результатами нашего проекта».

Алексей Крепышев, руководитель направления сервиса печати «Онланты», сказал: «Печать по-прежнему остается критичной для девелоперов. Однако, в отличие от прошлого, сегодня компании смотрят на нее как на сервис с понятными метриками, SLA и предсказуемым бюджетом. Именно это мы реализовали вместе с группой компаний „Основа“».