Получите все материалы CNews по ключевому слову
Андриянова Ольга
УПОМИНАНИЯ
Андриянова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Двойников Дмитрий 6 2
|Попов Сергей 140 1
|Калагин Илья 13 1
|Беляев Владислав 89 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Избаенков Артем 15 1
|Кириллова Ирина 2 1
|Калуцкий Владимир 2 1
|Алигаджиев Руслан 13 1
|Кириченко Мария 5 1
|Ефанкина Инна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.