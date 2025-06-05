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Андриянова Ольга


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Lamacon будет развивать инструмент оптимизации цепей поставок как резидент «Сколково» 1
21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя 1
10.08.2023 World Class оцифровал документооборот c помощью решения резидентов «Сколково» 1
06.06.2023 Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний 1
16.05.2023 Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры 1
13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку 1
04.04.2023 Нейросеть резидента «Сколково» трудоустроила 85% сотрудников российской сети аптек 1
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Андриянова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 4
VisionLabs - ВижнЛабс 232 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 3
Vocord - Вокорд 183 3
ЦРТ Инновации 70 3
Beorg - Биорг 118 3
С-Инновации 45 3
Pantum - Пантум 58 2
Printum - Принтум 8 2
HP Inc. 5717 1
Lexmark Int 294 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 244 1
Xerox 1143 1
Konica Minolta 406 1
Canon 1403 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
SafeTech - СэйфТек 96 1
Brother - Brother Industries - Бразер 201 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 29 1
Tech explorer 4 1
Avision 18 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Avision - Авижн 2 1
Яблочков Зарядные станции 45 1
Рапид Био 102 4
ЯКласс 68 3
Гепатера - Hepatera 46 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 942 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1445 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3132 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3094 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68320 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15063 3
Оцифровка - Digitization 4712 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53053 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1198 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20826 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30615 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2114 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7080 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3496 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 894 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4650 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4187 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4522 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5525 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7436 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5731 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2540 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29130 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24742 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16413 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3257 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10688 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5166 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31966 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12911 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 240 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3380 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4659 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13026 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12414 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21868 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 504 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1675 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
Beorg Smart Vision 37 1
Айтеко - iTeco SmartBM 4 1
НТР - Новые телеком-решения 28 1
Atlassian - Confluence 125 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
Айтеко SmartBM СКУД 3 1
OpenAI ChatGPT 406 1
AutoFAQ - Xplain 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1781 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 517 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 11 1
Двойников Дмитрий 6 2
Попов Сергей 140 1
Калагин Илья 13 1
Беляев Владислав 89 1
Зинченко Владимир 4 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Избаенков Артем 15 1
Кириллова Ирина 2 1
Калуцкий Владимир 2 1
Алигаджиев Руслан 13 1
Кириченко Мария 5 1
Ефанкина Инна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149366 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44266 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17873 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4074 1
Китай - Тайвань 4048 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1612 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5252 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19273 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9139 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 406 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6370 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5021 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4513 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2208 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2395 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 551 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 726 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 187 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14159 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3386 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2819 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7390 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6446 1
Аренда 2498 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1575 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 96 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1390 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Импортозамещение - параллельный импорт 521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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