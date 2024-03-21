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Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя

Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное решение: официально поставляемое в Россию цветное МФУ с возможностью установки встроенного приложения для контроля печати. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Теперь решения Printum будут доступны на всех устройствах компании Pantum, которая уже занимает лидирующие позиции на российском рынке. Кроме того, Pantum выступает технологическим партнером для ряда российских компаний при создании печатных устройств для включения в реестр Минпромторга. Попадание в реестр позволит компаниям приобретать полностью российские решения для управления печатью.

«Наши клиенты получают максимальную совместимость с текущим парком техники, более того, они могут покупать практически любые принтеры и МФУ и не думать о том, будут ли они совместимы с системой управления печатью. Сейчас мы сделали еще один важный шаг в этом направлении, обеспечив совместимость нашего приложения с устройствами компании Pantum», — сказал Дмитрий Двойников, генеральный директор компании Printum.

Совместно со «Сколково», ФСИ, «Яндекс Облаком» и производителями печатной техники в Printum разработали продукты для управления техникой, совместимые более с чем 700 моделями принтеров и МФУ. Резидент продолжает расширять линейку устройств, на которые может быть установлено приложение Printum. Это позволяет компаниям интегрировать систему без изменений в своей текущей инфраструктуре и начать планомерно оптимизировать свой парк техники для снижения затрат и более точного контроля дорогостоящих операций, таких как цветная печать.

«Адаптация решения Printum для всех устройств компании Pantum позволит расширить существенный список устройств, с которыми уже работает приложение компании. Данное партнерство еще раз подтвердило востребованность и качество продукта резидента», - отметила Ольга Андриянова, директор по операционной работе кластера информационных технологий «Сколково».

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Компания Printum занимается разработкой интегрированных приложений для контроля задач печати с 2020 г. Решения Printum уже используют в ряде российских и международных компаний.

«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

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