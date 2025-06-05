Lamacon будет развивать инструмент оптимизации цепей поставок как резидент «Сколково»

Компания Lamacon по итогам участия в консультационной программе Fast Track защитила инновационный проект, пополнив число участников Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Это открывает перед командой новые возможности для технологического развития инструмента оптимизации цепей поставок, а также дает ряд преференций компании и ее клиентам. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Решение стать участником проекта «Сколково» было принято Lamacon в связи с планами по доработке инструмента моделирования «ГУРУ» до версии «ГУРУ 2.0. Инструмент планирования и моделирования» с более широкими аналитическими возможностями и новым функционалом.

«ГУРУ» – это промышленная платформа для оптимизации логистических процессов предприятия, которая дает возможность анализа цепочки поставок на базе ее математического двойника. Использование модели делает логистическую цепь визуально понятной, позволяя оценивать эффект управленческих решений до внесения реальных изменений, а также оперативно просчитывать различные сценарии и гипотезы.

Менторы программы Fast Track помогли команде инноваторов презентовать ключевые характеристики инструмента моделирования, в числе которых технологическая уникальность, конкурентоспособность, коммерческий и квалификационный потенциал.

«Fast Track – практикум, в котором наша экспертиза и методология сокращают путь к результату. Персональная работа ментора с проектом и его проработка с учетом требований для получения статуса участника Фонда «Сколково» позволяет наиболее полно представить экспертной коллегии преимущества продукта, его технологическую новизну, инновационность и востребованность», – сказала Ольга Андриянова, директор департамента продуктов Фонда «Сколково».

Импульс для развития платформы «ГУРУ» дала обратная связь от заказчиков, которая помогла определить, как усовершенствовать инструмент в соответствии с запросами рынка, а также сделать его более гибким и полезным для пользователей. Участие Lamacon в экосистеме «Сколково» позволит усилить аналитическую составляющую платформы, что даст возможность клиентам компании получить новые преимущества для оптимизации цепей поставок.

«Для нас получение статуса участника Фонда «Сколково» – это, прежде всего, экспертная оценка нашей разработки, ее востребованности рынком и уникальности технологии среди конкурентов. Нам важна независимая экспертиза, а тот факт, что резидентства удалось добиться с первого раза, лучше всего доказывает потенциал математического моделирования и подтверждает уровень нашей команды. Благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути», – сказал Дмитрий Красилов, генеральный директор Lamacon.