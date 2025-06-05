Разделы

Цифровизация
|

Lamacon будет развивать инструмент оптимизации цепей поставок как резидент «Сколково»

Компания Lamacon по итогам участия в консультационной программе Fast Track защитила инновационный проект, пополнив число участников Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Это открывает перед командой новые возможности для технологического развития инструмента оптимизации цепей поставок, а также дает ряд преференций компании и ее клиентам. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Решение стать участником проекта «Сколково» было принято Lamacon в связи с планами по доработке инструмента моделирования «ГУРУ» до версии «ГУРУ 2.0. Инструмент планирования и моделирования» с более широкими аналитическими возможностями и новым функционалом.

«ГУРУ» – это промышленная платформа для оптимизации логистических процессов предприятия, которая дает возможность анализа цепочки поставок на базе ее математического двойника. Использование модели делает логистическую цепь визуально понятной, позволяя оценивать эффект управленческих решений до внесения реальных изменений, а также оперативно просчитывать различные сценарии и гипотезы.

Менторы программы Fast Track помогли команде инноваторов презентовать ключевые характеристики инструмента моделирования, в числе которых технологическая уникальность, конкурентоспособность, коммерческий и квалификационный потенциал.

«Fast Track – практикум, в котором наша экспертиза и методология сокращают путь к результату. Персональная работа ментора с проектом и его проработка с учетом требований для получения статуса участника Фонда «Сколково» позволяет наиболее полно представить экспертной коллегии преимущества продукта, его технологическую новизну, инновационность и востребованность», – сказала Ольга Андриянова, директор департамента продуктов Фонда «Сколково».

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки
безопасность

Импульс для развития платформы «ГУРУ» дала обратная связь от заказчиков, которая помогла определить, как усовершенствовать инструмент в соответствии с запросами рынка, а также сделать его более гибким и полезным для пользователей. Участие Lamacon в экосистеме «Сколково» позволит усилить аналитическую составляющую платформы, что даст возможность клиентам компании получить новые преимущества для оптимизации цепей поставок.

«Для нас получение статуса участника Фонда «Сколково» – это, прежде всего, экспертная оценка нашей разработки, ее востребованности рынком и уникальности технологии среди конкурентов. Нам важна независимая экспертиза, а тот факт, что резидентства удалось добиться с первого раза, лучше всего доказывает потенциал математического моделирования и подтверждает уровень нашей команды. Благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути», – сказал Дмитрий Красилов, генеральный директор Lamacon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

В России появилось мобильное решение для биометрии

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще