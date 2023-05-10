Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры

Российская компания Printum разработала встроенное приложение для принтеров, которое позволяет полноценно интегрировать систему управления печатью с устройствами Avision, одной из пяти крупнейших тайваньских корпораций, производящих сканеры и принтеры. Российско-китайское решение заполнит пустоту, образовавшуюся на рынке принтеров и МФУ после ухода зарубежных производителей систем управления печатью.

Заказчики могут внедрить Printum, подключив к нему существующее оборудование, оцифровать и оптимизировать все процессы печати, а в дальнейшем начать покупать оборудование Avision, которое будет бесшовно интегрироваться в существующую инфраструктуру. По данным IT-Research, в IV квартале, в сегменте А3 Avision уже занял 2 место с долей 17,8%.

Сегмент А3 является наиболее важным для тех проектов и заказчиков, где проводится оптимизация парка техники: небольшие устройства с высокой стоимостью владения, установленные в кабинетах, заменяются на более производительные устройства с лучшей стоимостью владения, которые ставятся в коридорах и принтрумах. Именно в этом сегменте наблюдается сейчас наибольший дефицит, так как официально в РФ в прошлом году ввозила технику только компания Pantum (Китай). Это позволило им занять 70% рынка устройств А4 формата. Но устройств А3 формата у них пока нет. Поэтому Avision может занять большую долю рынка в этом сегменте — до 40% за год.

Сейчас на рынке развивается параллельный импорт, однако у него есть ряд недостатков. Во-первых, сложно завозить большой парк одинаковых устройств, особенно регулярно. В итоге он будет состоять из разных моделей, который сложно администрировать: нужно держать много разных картриджей и запчастей под каждое устройство. Во-вторых, поставщики, занимающиеся параллельным импортом, не гарантируют наличие необходимых для ремонта деталей. В-третьих, сроки поставок размыты. Если у компании, официально поставляющей технику в Россию, можно сделать заказ на конкретную модель, и она в оговоренные сроки будет доставлена, то при параллельном импорте вероятны задержки, а также изменения в моделях устройств.

Дмитрий Двойников, генеральный директор компании Printum, сказал: «Официальные поставки — это возможность стандартизировать парк техники и покупать нужные модели, которые будут привозиться в заявленные сроки, иметь гарантию производителя и обеспечиваться запчастями и расходными материалами. Для корпоративных заказчиков все это очень важно, так как любые перебои могут приводить к простоям, сбою бизнес-процессов. Они не просто так вводят корпоративные стандарты. И сейчас все эти стандарты переписываются, продукция ушедших компаний заменяется на те, что доступны. В сегменте печатной техники пока неопределенность: многие не знают, на какую технику переходить. Наше партнерство с компанией Avision позволит справиться с проблемой импортозамещения. Это позволит нашим клиентам взять под управление существующий парк техники и планомерно заменить его на ту технику, которая официально поставляется и имеет нужные гарантии. Другого такого комплексного решения, подходящего широкому кругу заказчиков и не имеющего санкционных рисков, на рынке нет».

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Оптимизация парка техники невозможна без ПО для управления печатью. Когда пользователи вместо того, чтобы печатать на принтере, который установлен у них в кабинете, начинают отправлять задания на печать в коридор или принтрум, их документы могут случайно забрать другие сотрудники, конфиденциальная информация может быть раскрыта. Это недопустимо. Поэтому распечатываться документ должен только в тот момент, когда пользователь находится рядом с устройством. Для этого используются системы управления печатью, которые блокируют принтер или МФУ для неавторизованного пользователя.

Ольга Андриянова, операционный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказала: «В рамках оптимизации очень редко меняют весь парк техники. Особенно сейчас. Обычно это происходит постепенно. Поэтому важно, чтобы ПО для управления печатью могло поддерживать как ту технику, которая сейчас установлена у заказчика, так и ту, которую он планирует покупать. Решение резидента “Сколково” – уникальное для РФ. Его можно полноценно интегрировать практически с любыми устройствами: уже разработаны приложения для HP, Xerox, Konica Minolta, Lexmark, Ricoh, Brother, Epson. Есть приложение для российских принтеров F+imaging. Разработаны и находятся на стадии сертификации приложения для Canon и Kyocera. А теперь появилось еще и приложение для Avision».