Microtek

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.12.2022 OCS начинает сотрудничество с Microtek

OCS Distribution расширяет портфель решений в части протяжных документ-сканеров и объявляет о начале сотрудничества с Microtek, производителем решений для сканирования бумажных документов. Компания с 1980 г. производит решения для сканирования и продолжает разрабатывать и внедрять технологические новшества в д
27.05.2015 Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux

Компания Microtek, мировой производитель планшетных и документ-сканеров, объявила о выпуске драйверов под операционную систему Linux для профессионального графического планшетного сканера ScanMaker 9800
19.08.2013 Сканеры Microtek учат русский язык

Компания «Графитек» объявила о выпуске обновления для линейки говорящих сканеров Microtek, позволяющего им общаться с пользователем на русском языке. Обновление совместимо с моделями ScanMaker 9800XL Plus, ScanMaker 1000XL Plus, ArtixScan F2 и ArtixScan 3200XL. ScanMaker 98
10.07.2013 Microtek ScanMaker i280 - говорящий умный сканер

Дистрибуторская компания Графитек сообщает о том, что компания Microtek представила сканер ScanMaker i280, который станет идеальным помощником дома и в офисе. При скромном весе, тонком дизайне и небольшой цене, новинка обладает серьезной технической начинк
29.05.2013 Сканеры Microtek: в помощь офису и госпиталю

Компании Microtek и «Графитек» представили на российском рынке линейку скоростных сканеров ArtixScan DI и сканер-анализатор биогелей Bio-5000 Plus. В серию ArtixScan DI входят модели 5240, 5250 и 5260 –
27.01.2005 Microtek ScanMaker 5800: новый бюджетный сканер

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр продукции Microtek в России и странах СНГ, анонсировала новую модель сканера Soho-класса Microtek ScanMaker 5800. Новинка - это еще один доступный по цене сканер формата А4 от Microtek в ка
19.01.2005 MAS выпустил новый сканер с высоким разрешением

Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый сканер Soho-класса - Microtek ScanMaker 6000. Новинка принадлежит к сегменту CCD-сканеров формата А4 с высоким оптическим разрешением 3200х6400 dpi. Для быстрой передачи данных в компьютер сканер Microtek Sc
17.03.2004 Слились 2 крупнейших производителя сканеров

Компании Microtek International и Umax Systems, два крупнейших производителя сканеров, объявили о стратегическом союзе. Цель данного слияния - увеличить конкурентоспособность продукции и расширить влиян
03.12.2003 Microtek выпустил новый планшетный сканер

Компания Microtek выпустила новый планшетный CCD-сканер формата А4 - ScanMaker 6100, позволяющий сканировать с оптическим разрешением 3200x6400 точек/дюйм при 48-битном цвете. Всеми функциями сканера мо
10.06.2003 ArtixScan 120tf – новый профессиональный слайд-сканер от Microtek

  Дистрибьюторская компания ”Графитек” сообщила, что компания Microtek начала поставки на российский рынок нового профессионального слайд-сканера ArtixScan 120tf. Качество сканирования обеспечивается сверхчувствительной 42-битной матрицей Kodak CCD (10 ты
17.04.2003 Microtek выходит на рынок цифровых камер и проекторов

Корпорация Microtek заявила о намерении выйти на рынок цифровых камер и проекторов. С момента презентации первого в мире настольного сканера в 1984 году, корпорация Microtek, пионер в технологиях с
08.04.2003 ArtixScan 120tf – новый мультиформатный слайд-сканер

Корпорация Microtek представила новый сканер ArtixScan 120tf. Этот сканер позволяет обрабатывать прозрачные оригиналы различных форматов, включая 6 x 9 см, 6 x 7 см, 6 x 6 см и 6 x 4.5 см, наряду с 35 мм

12.02.2003 Microtek ScanMaker 6800 - первый планшетный сканер, разработанный совместно с Incorporate Digital ICE

Начались поставки на российский рынок нового сканера Microtek ScanMaker 6800. Это первый в мире планшетный сканер созданный совместно с лабораторией Incorporate Digital ICE для печати фотографии. Технология Digital ICE помогает сглаживать изъяны,
15.12.2002 Microtek начал производство нового сканера для SOHO-рынка

точек/дюйм, глубину цвета 48 бит, встроенный 4x5-дюймовый слайд-адаптер, высокоскоростной порт USB (USB 2.0), семь функциональных кнопок и отличается эргономичным дизайном. Благодаря запатентованной Microtek технологии EDGE Design, стало возможным уменьшение толщины сканера на 25% без потери качества получаемого изображения. Еще одним отличием сканера ScanMaker 5900 от своих предшественник
05.12.2002 На российский рынок вышел профессиональный планшетный сканер Microtek

  Dihouse, поставщик продукции голландской корпорации Microtek на российском рынке, начал поставки нового профессионального планшетного сканера формата А4 ArtixScan 1800f. Главным отличием этой модели является использование последнего новшества ла
05.07.2002 Microtek представила сканер со встроенной системой обработки фотографий

Компания Microtek International представила новый сканер ScanMaker 6800, оснащенный функцией обработки дефектов сканируемой фотографии. Сканер подключается по интерфейсу FireWire или USB и сочетает в се
14.08.2001 Компании Microtek и DPI объявили о подписании дистрибуторского соглашения

Сегодня компании Microtek и DPI объявляют о о подписании соглашения, согласно которому DPI получает статус официального дистрибутора Microtek в России.Компания Microtek занимается производством об
12.07.2001 NeuHaus Group расширила зону сервисного обслуживания ИБП и сканеров Microtek

Компания NeuHaus Group значительно расширила зону сервисного обслуживания источников бесперебойного питания, выпускаемых под маркой "NeuHaus", а также сканеров Microtek. Согласно подписанному контракту NeuHaus Group с ООО НТЦ "Юнисерв", получившего статус "авторизованный сервис-партнер NeuHaus Group", техническое обслуживание и гарантийный ремонт обор
11.03.2001 Microtek лицензировал FineReader для поставки в комплекте со своими сканерами по всему миру

Компания ABBYY и Microtek International, Inc. заключили соглашение о лицензировании технологии компании ABBYY для включения функции распознавания в пакет ScanWizard, поставляемый со сканерами Microtek по
03.11.2000 Компания NeuHaus Group начала продажи новой модели сканеров Microtek ScanMaker 3700

В конце октября компания NeuHaus Group, авторизированный дистрибьютор Microtek, начала продажи на территории России и стран СНГ сканера Microtek ScanMaker 3700. Этой моделью Microtek продолжает серию сканеров, использующих эргономичное решение, кото
25.10.2000 NeuHaus объявила о начале продаж слайд-сканера Microtek FilmScan 35

Компания NeuHaus объявила о начале продаж нового слайд-сканера компании Microtek - FilmScan 35 Сканер имеет полупрозрачный корпус с плавными очертаниями, небольшие габаритные размеры и позволяет сканировать как слайды, так и негативы с автоматическим инвертирование
01.06.2000 Тайваньская Microtek намерена усилить своё присутствие на рынке Интернет-устройств
21.02.2000 Microtek выпустила сканер, не требующий подключения к компьютеру

Компания Microtek Japan Inc. выпустила цветной планшетный сканер Image Deck, не требующий для своей работы ПК. Сканер может сохранять отсканированные документы либо на обычный 3,5" гибкий диск, либо на

05.11.1999 Новый сканер MICROTEK технологии CIS уже в России

Компания NeuHaus Distributor Group, авторизованный дистрибьютор Microtek в России, сообщает о начале продаж новой планшетной модели Phantom C6 EPP. Новый сканер использует передовую 36-битную технологию CIS (Contact Image Sensor) с оптическим разрешением 60
17.02.1999 NeuHaus Distributor Group завершила русификацию инструкций и описаний для сканеров Microtek

Компания NeuHaus Distributor Group, официальный дистрибьютор Microtek в России и странах СНГ, сообщила сегодня об окончании ею полной русификации инструкций и описаний, прилагающихся к поставляемым в Россию сканерам Microtek. Работы по русификации

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Microtek и организации, системы, технологии, персоны:

UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 20
Xerox - The Haloid Company 1164 19
Seiko Epson Corporation 906 16
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 14
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 12
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 10
Abbyy Europe 17 10
Abbyy USA 18 10
Abbyy UK 11 9
Apple Inc 12859 9
Agfa Gevaert 68 9
Grafitec - Графитек 97 9
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 7
Hitachi - Хитачи 1495 7
Wacom 143 7
Barco Display Systems 54 7
LaCie 75 7
IBM - International Business Machines Corp 9634 6
Konica Minolta 422 6
Canon 1433 6
Ланит - DPI Computers 20 5
HP Inc. 5835 5
Acer Group - Acer Inc 2702 5
Ланит - diHouse - Дихаус 249 5
Терем 66 4
Samsung Electronics 10822 3
Intel Corporation 12661 3
HP - Hewlett-Packard 3659 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 633 3
Nikon 642 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1964 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 3
Формоза - Formoza 179 3
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 2
Инел - Inel - Инел Дата 40 2
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 2
Chloride Group PLC 18 2
Avision - Авижн Инк 23 2
Socomec 6 2
Белый Ветер 363 3
Русский Стиль 45 1
Heidelberg 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1054 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 544 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3646 24
Оцифровка - Digitization 4979 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16752 20
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1389 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11272 17
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3813 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12810 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26357 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10415 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74877 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58381 9
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1053 7
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6126 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1111 5
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 416 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11708 4
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 660 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15116 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1557 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1186 3
Принтер струйный - Inkjet printer 733 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1514 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34482 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1233 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6578 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8253 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7182 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13398 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17957 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2733 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5436 2
Аксессуары 4177 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1131 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 609 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12552 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13514 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1924 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 344 17
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 8
Abbyy Retrieval & Morphology Engine 13 8
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 8
Microtek - ArtixScan 8 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3071 7
Microsoft Windows 16537 6
Microtek - ScanMaker 6 4
Apple macOS 2307 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2403 3
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 2
Adobe Photoshop Elements 32 2
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 2
Adobe Photoshop 801 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1350 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 887 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 2
Wacom Intuos 14 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 22 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Wacom Graphire Power Suite - Wacom Graphire Studio - Wacom Graphire Mouse&Pen Set 11 1
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 1
Apple Mac Studio 10 1
Linux OS 11135 1
Abbyy FlexiCapture 177 1
Microsoft Windows XP 2427 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 415 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2484 1
Pantone Validated 76 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 994 1
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
C/C++ - Язык программирования 864 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3466 1
Corel Painter - MetaCreations Painter 37 1
IBM PC DOS 42 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 1
Андреев Сергей 66 3
Терентьев Алексей 24 2
Русанов Дмитрий 2 1
Нуралиев Сергей 4 1
Сергеева Ксения 2 1
Подмарков Алексей 1 1
Афанасьев Виталий 2 1
Анисимович Константин 5 1
Филиппов Виталий 5 1
Зуев Константин 3 1
Полисадов Олег 3 1
Шахиджанян Владимир 4 1
Шамис Александр 2 1
Орловский Виктор 403 1
Нуралиев Борис 296 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Ян Давид 69 1
Пахчанян Арам 17 1
Гуляев Юрий 8 1
Терещенко Вадим 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 160075 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 12
Германия - Федеративная Республика 13027 12
Украина 7855 10
США - Калифорния 4795 10
Германия - Бавария - Мюнхен 480 10
Украина - Киев 1145 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 3
Китай - Тайвань 4177 3
Испания - Королевство 3787 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18535 2
Европа 24764 2
Япония 13629 2
Италия - Итальянская Республика 4454 2
Франция - Французская Республика 8045 2
Азия - Азиатский регион 5807 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1372 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3038 1
Россия - ЦФО - Курская область 717 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3397 1
Америка Латинская 1904 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1196 1
Нидерланды 3670 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 607 1
Малайзия 908 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 1
Европа Западная 1494 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 625 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 913 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3271 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 257 1
Азия Восточная 183 1
Английский язык 6920 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3223 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5376 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26293 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51768 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1550 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7447 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3766 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10878 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55617 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 338 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4976 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3718 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32313 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8319 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2040 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2994 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4440 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1642 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1260 1
Web design - Веб-дизайн 118 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 841 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1845 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2350 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 472 1
Профсоюз - Профессиональный союз 280 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 621 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3077 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6779 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6467 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11883 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3001 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5373 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4987 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2553 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4738 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7963 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Silicon.com 364 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ITResearch 121 1
РАН - Российская академия наук 2053 1
День молодёжи - 27 июня 1022 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 22 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Docflow 147 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

