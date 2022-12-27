OCS начинает сотрудничество с Microtek OCS Distribution расширяет портфель решений в части протяжных документ-сканеров и объявляет о начале сотрудничества с Microtek, производителем решений для сканирования бумажных документов. Компания с 1980 г. производит решения для сканирования и продолжает разрабатывать и внедрять технологические новшества в д

Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux Компания Microtek, мировой производитель планшетных и документ-сканеров, объявила о выпуске драйверов под операционную систему Linux для профессионального графического планшетного сканера ScanMaker 9800

Сканеры Microtek учат русский язык Компания «Графитек» объявила о выпуске обновления для линейки говорящих сканеров Microtek, позволяющего им общаться с пользователем на русском языке. Обновление совместимо с моделями ScanMaker 9800XL Plus, ScanMaker 1000XL Plus, ArtixScan F2 и ArtixScan 3200XL. ScanMaker 98

Microtek ScanMaker i280 - говорящий умный сканер Дистрибуторская компания Графитек сообщает о том, что компания Microtek представила сканер ScanMaker i280, который станет идеальным помощником дома и в офисе. При скромном весе, тонком дизайне и небольшой цене, новинка обладает серьезной технической начинк

Сканеры Microtek: в помощь офису и госпиталю Компании Microtek и «Графитек» представили на российском рынке линейку скоростных сканеров ArtixScan DI и сканер-анализатор биогелей Bio-5000 Plus. В серию ArtixScan DI входят модели 5240, 5250 и 5260 –

Microtek ScanMaker 5800: новый бюджетный сканер Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр продукции Microtek в России и странах СНГ, анонсировала новую модель сканера Soho-класса Microtek ScanMaker 5800. Новинка - это еще один доступный по цене сканер формата А4 от Microtek в ка

MAS выпустил новый сканер с высоким разрешением Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый сканер Soho-класса - Microtek ScanMaker 6000. Новинка принадлежит к сегменту CCD-сканеров формата А4 с высоким оптическим разрешением 3200х6400 dpi. Для быстрой передачи данных в компьютер сканер Microtek Sc

Слились 2 крупнейших производителя сканеров Компании Microtek International и Umax Systems, два крупнейших производителя сканеров, объявили о стратегическом союзе. Цель данного слияния - увеличить конкурентоспособность продукции и расширить влиян

Microtek выпустил новый планшетный сканер Компания Microtek выпустила новый планшетный CCD-сканер формата А4 - ScanMaker 6100, позволяющий сканировать с оптическим разрешением 3200x6400 точек/дюйм при 48-битном цвете. Всеми функциями сканера мо

ArtixScan 120tf – новый профессиональный слайд-сканер от Microtek Дистрибьюторская компания ”Графитек” сообщила, что компания Microtek начала поставки на российский рынок нового профессионального слайд-сканера ArtixScan 120tf. Качество сканирования обеспечивается сверхчувствительной 42-битной матрицей Kodak CCD (10 ты

Microtek выходит на рынок цифровых камер и проекторов Корпорация Microtek заявила о намерении выйти на рынок цифровых камер и проекторов. С момента презентации первого в мире настольного сканера в 1984 году, корпорация Microtek, пионер в технологиях с

ArtixScan 120tf – новый мультиформатный слайд-сканер Корпорация Microtek представила новый сканер ArtixScan 120tf. Этот сканер позволяет обрабатывать прозрачные оригиналы различных форматов, включая 6 x 9 см, 6 x 7 см, 6 x 6 см и 6 x 4.5 см, наряду с 35 мм

Microtek ScanMaker 6800 - первый планшетный сканер, разработанный совместно с Incorporate Digital ICE Начались поставки на российский рынок нового сканера Microtek ScanMaker 6800. Это первый в мире планшетный сканер созданный совместно с лабораторией Incorporate Digital ICE для печати фотографии. Технология Digital ICE помогает сглаживать изъяны,

Microtek начал производство нового сканера для SOHO-рынка точек/дюйм, глубину цвета 48 бит, встроенный 4x5-дюймовый слайд-адаптер, высокоскоростной порт USB (USB 2.0), семь функциональных кнопок и отличается эргономичным дизайном. Благодаря запатентованной Microtek технологии EDGE Design, стало возможным уменьшение толщины сканера на 25% без потери качества получаемого изображения. Еще одним отличием сканера ScanMaker 5900 от своих предшественник

На российский рынок вышел профессиональный планшетный сканер Microtek Dihouse, поставщик продукции голландской корпорации Microtek на российском рынке, начал поставки нового профессионального планшетного сканера формата А4 ArtixScan 1800f. Главным отличием этой модели является использование последнего новшества ла

Microtek представила сканер со встроенной системой обработки фотографий Компания Microtek International представила новый сканер ScanMaker 6800, оснащенный функцией обработки дефектов сканируемой фотографии. Сканер подключается по интерфейсу FireWire или USB и сочетает в се

Компании Microtek и DPI объявили о подписании дистрибуторского соглашения Сегодня компании Microtek и DPI объявляют о о подписании соглашения, согласно которому DPI получает статус официального дистрибутора Microtek в России.Компания Microtek занимается производством об

NeuHaus Group расширила зону сервисного обслуживания ИБП и сканеров Microtek Компания NeuHaus Group значительно расширила зону сервисного обслуживания источников бесперебойного питания, выпускаемых под маркой "NeuHaus", а также сканеров Microtek. Согласно подписанному контракту NeuHaus Group с ООО НТЦ "Юнисерв", получившего статус "авторизованный сервис-партнер NeuHaus Group", техническое обслуживание и гарантийный ремонт обор

Microtek лицензировал FineReader для поставки в комплекте со своими сканерами по всему миру Компания ABBYY и Microtek International, Inc. заключили соглашение о лицензировании технологии компании ABBYY для включения функции распознавания в пакет ScanWizard, поставляемый со сканерами Microtek по

Компания NeuHaus Group начала продажи новой модели сканеров Microtek ScanMaker 3700 В конце октября компания NeuHaus Group, авторизированный дистрибьютор Microtek, начала продажи на территории России и стран СНГ сканера Microtek ScanMaker 3700. Этой моделью Microtek продолжает серию сканеров, использующих эргономичное решение, кото

NeuHaus объявила о начале продаж слайд-сканера Microtek FilmScan 35 Компания NeuHaus объявила о начале продаж нового слайд-сканера компании Microtek - FilmScan 35 Сканер имеет полупрозрачный корпус с плавными очертаниями, небольшие габаритные размеры и позволяет сканировать как слайды, так и негативы с автоматическим инвертирование

Microtek выпустила сканер, не требующий подключения к компьютеру Компания Microtek Japan Inc. выпустила цветной планшетный сканер Image Deck, не требующий для своей работы ПК. Сканер может сохранять отсканированные документы либо на обычный 3,5" гибкий диск, либо на

Новый сканер MICROTEK технологии CIS уже в России Компания NeuHaus Distributor Group, авторизованный дистрибьютор Microtek в России, сообщает о начале продаж новой планшетной модели Phantom C6 EPP. Новый сканер использует передовую 36-битную технологию CIS (Contact Image Sensor) с оптическим разрешением 60