OCS начинает сотрудничество с Microtek

OCS Distribution расширяет портфель решений в части протяжных документ-сканеров и объявляет о начале сотрудничества с Microtek, производителем решений для сканирования бумажных документов.

Компания с 1980 г. производит решения для сканирования и продолжает разрабатывать и внедрять технологические новшества в данной сфере. На текущий момент производитель имеет уже более 450 патентов по всему миру.

Партнерам OCS будет доступен широкий выбор документ-сканеров Microtek, в том числе оборудование серии ArtixScan, H-Screen, XT (планшетные сканеры). Это решения, функциональность которых позволяет выполнять большой набор задач: от оцифровки различных документов до создания электронных документов и архивирования электронных подписей. Сканеры Microtek также подходят для работы с архитектурной документацией, таможенными декларациями, чертежами, медицинскими картами.

Отличительной чертой оборудования Microtek является простота в использовании, скорость работы и сканирование в высоком разрешении. Ряд моделей линеек ArtixScan, H-Screen и XT предлагают пользователю возможность улучшать качество сканируемых документов: повышать разборчивость текста, который содержит цвет, фотографии или рисунки, обесцветить красный, зеленый и синий цвета для более точной обработки цветных документов.

Департамент систем печати и сканирования OCS возьмет на себя поддержку и продвижение решений Microtek. Оборудование уже доступно к заказу со склада дистрибьютора.