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Apple Mac Studio


06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio 1
06.03.2025 Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio   2
13.02.2024 Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке 1
02.02.2024 МТС открыла предзаказ на Apple Vision Pro 1
22.08.2023 Раскрыта грандиозная схема обмана Apple. Новейшие iPhone собираются на чипах с «древним» техпроцессом 1
10.08.2023 МТС открыла продажи новых Mac Studio 1
25.05.2022 В России начался параллельный импорт. iPhone и iPad никто не завозит 1
14.09.2001 DPI объявила о результатах программы "Золотая лихорадка" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Apple Mac Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12164 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 2
Hitachi - Хитачи 1465 1
Xerox 1140 1
Konica Minolta 406 1
Wacom 142 1
Barco Display Systems 52 1
LaCie 74 1
Agfa Gevaert 66 1
Формоза - Formoza 176 1
Терем 65 1
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Microtek 51 1
Ланит - DPI Computers 19 1
Samsung Electronics 10298 1
Qualcomm Technologies 1833 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 1
MediaTek - Ralink 530 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - diHouse - Дихаус 194 1
Satechi 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 2
Русский Стиль 44 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7942 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3249 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3655 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4629 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1937 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3850 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 320 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 457 2
USB Type-A - USB-A 524 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3787 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1329 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 655 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1018 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 164 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 539 1
Пропускная способность - Bandwidth 1758 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1710 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9685 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5337 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4049 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 1
Наушники - Headphones 4042 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 934 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 4
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3056 2
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