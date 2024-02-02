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МТС открыла предзаказ на Apple Vision Pro

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Клиенты, оставившие заявки до 15 февраля 2024 г., смогут получить новинку одними из первых в России с доставкой в любой регион присутствия МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для того чтобы оформить предзаказ, клиенту необходимо оставить данные, номер телефона и email. Специалисты контакт-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы уточнить все детали заказа. МТС планирует выдавать предзаказы уже в начале марта.

«Для нас всегда важно дать возможность нашим покупателям получить все главные мировые технологические новинки. Мы видим традиционно высокий интерес к технике Apple, например, в прошлом году мы первыми привезли в Россию новые MacStudio, и буквально за несколько дней наши клиенты раскупили первую партию товара. Ожидаем не менее высокий интерес к Apple Vision Pro», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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